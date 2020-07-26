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Kurban satıcılarının umudu son günler Pazar yerinde kurbanlıkları soran çok, alan yok Besici Sedat Günyeli: "Kurbanlıklarda fiyatlar uygun ama müşteri az" Hayvan satıcısı Şahin Murat: "Büyük ihtimalle herkes son zamanı bekliyor”

İHA

Eskişehir'de, büyük ve küçükbaş hayvanlarını satmak umudu ile kurban pazarına getiren, ancak amaçlarına pek de ulaşamayan satıcılar, arefe günü yaklaştıkça piyasa hareketliliğinin artmasını umuyor. Satıcılar, "Pazarda fiyat soran çok ama alıcı yok" diye dert yanıyorlar.

Kurban satıcılarının umudu son günler Pazar yerinde kurbanlıkları soran çok, alan yok Besici Sedat Günyeli: "Kurbanlıklarda fiyatlar uygun ama müşteri az" Hayvan satıcısı Şahin Murat: "Büyük ihtimalle herkes son zamanı bekliyor”

Eskişehir'de, büyük ve küçükbaş hayvanlarını satmak umudu ile kurban pazarına getiren, ancak amaçlarına pek de ulaşamayan satıcılar, arefe günü yaklaştıkça piyasa hareketliliğinin artmasını umuyor. Satıcılar, “Pazarda fiyat soran çok ama alıcı yok” diye dert yanıyorlar.
Korona virüs tedbirleri nedeniyle geç açılan canlı hayvan pazarlarında hala hareketlilik başlamadı. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte umutlanan kurbanlık satıcıları ise henüz bekledikleri taleple karşılaşamadı. Hem küçükbaş hem de büyükbaş kurbanlık satıcıları umut ettikleri satışı yapamıyor. Bayrama sayılı günler kalmasına rağmen Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı’ndaki yerlerin büyük çoğunluğu boş kalırken, satıcılar arefe gününe kadar satışlarda hareketlilik yaşanacağını ümit ediyor.

“Bu Kurban Bayramı sakin geçiyor”
Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı’nda kurbanlık satışı yapan küçükbaş hayvan besicisi Yaşar Fındık, talep az olduğu için ellerinde fazla hayvan olmadığını söyledi. Fiyatların uygun olduğunu dile getiren besici Fındık, “Şu anda küçükbaş fiyatı bin 250 liradan başlıyor ve 2 bin liraya kadar gidiyor. Elimizde şu anda fazla mal yok ama ilerleyen günlerde gelebilir. Bu Kurban Bayramı sakin geçiyor, fazla hareketlilik yok. Büyük bir ihtimalle korona virüsten dolayı insanlar pazara gelmeye çekiniyorlar” şeklinde konuştu.

“Şu anda pazarın durumu biraz kötü”
Büyükbaş kurbanlıklarda fiyatların uygun olduğunu ancak müşterinin az olduğunu belirten büyükbaş hayvan satıcısı Şahin Murat, “Bu sene büyükbaş fiyatları iyi durumda. Hastalık nedeniyle belki biraz kötü bir gidişat olabilir diye düşündük ama beklediğimizden iyi gitti. Pazarda müşteri biraz az ama önümüzdeki son 23 günden umutluyuz. En küçük olan 100110 kilogram hayvanlarımız 5 bin 5006 bin liradan başlıyor. Bu rakam 700800 kilogram hayvanlarda 20 bin liraya kadar çıkıyor. Şu anda pazarın durumu biraz kötü. İnsanlar fazla gelmiyorlar. Büyük ihtimalle herkes son zamanı bekliyor” ifadelerini kullandı.

“Pazarda fiyatı soran çok ama alıcı yok”
Ağrı’dan keçi satmak için Eskişehir’e gelen besici Sedat Günyeli, korona virüs dolayısıyla sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, “Kurban fiyatları bu sene gayet uygun. Sadece müşteri bekliyoruz. Korona virüsten dolayı biraz sıkıntı yaşadık ama iyi gidiyoruz, yavaş yavaş satışlarımızı yapıyoruz. Keçilerde bin liradan 3 bin liraya kadar fiyatlarımız var. Pazarda soran çok ama alıcı yok. Fiyatları düşürmeye çalışan sayısı da çok fazla. 3 bin lira değer biçilen hayvanı bin liraya almaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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