Eskişehir Abhaz Kültür Derneği'nden Başkan Kurt’a ziyaret

Eskişehir Abhaz Kültür Derneği Yönetim Kurulu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Ziyarette Turgay Tekin, Eskişehir Abhaz Kültür Derneği’nin faaliyetleri hakkında Başkan Kurt’a bilgi verdi. Başkan Kurt’a derneklerine verdiği destekler için teşekkür eden Tekin, Odunpazarı halkı için gerçekleştirilen bu çalışmaların artırılarak devam etmesini istediklerini söyledi. Tekin, Odunpazarı Belediyesi ile daha çok iş birliği içinde olmak ve yeni projeler geliştirmek istediklerinin altını çizdi.

Eskişehir Abhaz Kültür Derneği Yönetim Kurulunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, demokratik kitle örgütlerinin öneminden bahsetti. Odunpazarı Belediyesi ile Abhaz Kültür Derneği’nin iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade eden Kurt, ziyaretleri için Eskişehir Abhaz Kültür Derneği Yönetim Kuruluna teşekkür etti.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, Eskişehir Abhaz Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Tekin, Gülşah Simir, Meltem Yavuz, Olcay Akbe, Şule Yer ve Müge Yaş katıldı.

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