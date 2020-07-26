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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Olimpik Deneme Atletizm yarışmaları Eskişehir'de sona erdi

DHA

Olimpik Deneme Atletizm yarışmaları Eskişehir'de sona erdi


Ercan ATA / ESKİŞEHİR,(DHA)Olimpik Deneme yarışmaları, 400´ün üzerinde atletin katılımıyla Eskişehir´de bulunan Sazova Parkı Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi´nde gerçekleştirildi. Büyükler, U20 ve U18 kategorilerinde iki gün süren müsabakalarda atletler gelecek ay yapılacak Türkiye şampiyonası ve Süper Lig öncesinde kendilerini test etme imkanı buldu. Müsabakaların ilk gününde Mikdat Sevler, 110 metre engellide hem U23 hem de büyükler Türkiye rekorlarını yeniledi.
İkinci günde 400 metre engelli erkekler yarışında Berke Akçam, 51.52´lik derecesiyle tüm zamanlarda Türkiye´nin en iyi beşinci performansına imza attı. Yüksek atlamada Kadriye Aydın, 1.76 ile birinci olurken, sırıkta Demet Parlak 4.15´lik derece yaptı, 4.30´u ikinci hakkında az farkla kaçırdı.
Erkeklerde günün sonunda koşulan 2000 metre su engellide ise U18 kategorisinde World Athletics´in yeni kuralları uyarınca 83.8 santim yüksekliğindeki engelle ilk kez yarış koşuldu. Buna göre erkeklerde Burak Ağca 6:05.31, kadınlarda ise Esra Doğan´ın 7:11.13´lük performansı, "en iyi derece" olarak kayda geçti.
Erkekler ve kadınlarda yapılan çoklu branşlar denemede toplam 12 atlet yarıştı. Büyük kadınlar heptatlonda Beyzanur Yavuz, 4 bin 251 olan eski en iyi derecesini 206 puan geliştirdi ve 4 bin 457 puanla tüm zamanlar listesinde 15´inci sıraya çıktı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Ercan ATA
2020-07-26 20:33:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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