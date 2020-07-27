Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de servis minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Tunçyol (40), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Eskişehir-Seyitgazi karayolu Yenikent Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Mehti Tuykar (22) yönetimindeki 26 S 0343 plakalı boş servis minibüsü ile Kadir Tunçyol yönetimindeki 26 TF 712 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada savrularak yol kenarındaki kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü Tunçyol hayatını kaybetti. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tunçyol´un cansız bedeni Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Ali Methi Tuykar ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-07-27 11:28:15



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