Günyüzü ilçesinde sap balyaları yandı 3 bin 500 balya yandı, 42 bin liralık maddi zarar meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bahçede bulunan istiflenmiş sap balyaları yanması sonucu 42 bin liralık maddi zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Recep Küçükşahin'e ait bahçede bulunan sap balyaları bir anda alev aldı. Sulama kuyusundaki dinamodan çıktığı anlaşılan yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Günyüzü Belediyesi personelinin müdahale etmesi sonucu başka yerlere sıçramadan söndürüldü.

Yaklaşık 3 bin 500 adet balyanın yanması sonucu 42 bin liralık maddi zarar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.