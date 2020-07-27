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Virüse karşı bayram namazı ve ziyaretlerle ilgili uyarılar Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş; "Bu önemli toplumsal aktivitede Covid-19 bulaşma riski için de aynı büyüklükte dikkat ve özen gerektiriyor"

İHA

Sağlık Bakanlığı Covid19 Bilim Kurulu Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı'nda bayram namazı ve bayram ziyaretleri esnasında mutlaka uyulması gereken Covid19 tedbirlerini hatırlattı.

Virüse karşı bayram namazı ve ziyaretlerle ilgili uyarılar Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş; "Bu önemli toplumsal aktivitede Covid-19 bulaşma riski için de aynı büyüklükte dikkat ve özen gerektiriyor"

Sağlık Bakanlığı Covid19 Bilim Kurulu Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı’nda bayram namazı ve bayram ziyaretleri esnasında mutlaka uyulması gereken Covid19 tedbirlerini hatırlattı.
Prof. Dr. Selma Metintaş, bayram namazı önemli ve en fazla kitlesel katılımın olduğu dini vecibelerden birisi, büyük bir toplumsal aktivite olduğunu belirtti. Bu büyük insani ve toplumsal aktivitenin, Covid19 bulaşma riski için de aynı büyüklükte dikkat ve özen gerektirdiğini anlatan Metintaş, "Bayram namazı öncesi Cuma namazı ve diğer vakit namazlarında, imamlar tarafından cemaate Bayram namazı sırasında uyulması gereken tedbirler kısa ve anlaşılır bir üslupla anlatılmalıdır. Namaz için abdest evde alınmalıdır, namaza herkes kendi seccadesi ile gitmelidir. Maske mutlaka takılı olmalıdır, eldiven kullanımına gerek yoktur, cami giriş ve çıkış yerlerinin görülebilir alanlarına bayram namazı için Covid19 ile ilgili afişler asılmalı ve afişin içeriği namaza gelen herkes tarafından okunabilir kolaylıkta olmalıdır. Bayram namazı öncesi din görevlisi tarafından cemaate namaz sırasında uyulması gereken tedbirler kısa ve anlaşılır bir üslupla anlatılmalıdır. Namaza duran kişiler arasında yanlamasına 1 metre, arka arkaya secde boyu dışında en az 1 metre mesafe olmalıdır, maske ve sosyal mesafe kuralına uyum sağlanmış ortamda din görevlisi tarafından namaz süresi olabildiği kadar kısa tutulmalıdır. Namaz sonrası bayramlaşma merasimi sosyal mesafeye uyularak, sözlü olarak yapılmalıdır, namaz bitiminde çıkış noktalarında yığılmayı önlemek için en arka sıradan başlanarak tek tek çıkılmalıdır. Namaz sonrası eve gidildiğinde seccade açık havada en az 12 saat tutulmalı, eller ve yüz sabunla en az 20 saniye yıkanmalı, burun ve ağız içi de sabunlu su ile yıkanmalıdır, yaşı 65 ve üzeri olanlar ile kronik hastalığı bulunanlar bayram namazına gitmemelidir" diye belirtti.
Bayramın çok yaygın uygulanan âdetlerinden birisinin de mezarlık ziyaretleri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Selma Metintaş, "Mezarlıklarda bayramda kalabalığın artması muhtemel olacağından ziyaret arife ve bayram günleri haricinde de yapılabilir. Ziyaretler mümkün olduğu kadar az kişi ile yapılmalı ve kısa tutulmalıdır. Kişiler mutlaka maske takmalı, eldiven kullanmamalı, yanlarında alkol bazlı el antiseptikleri taşımalıdır. Mezarlık ziyareti sırasında eller aralıklı ama sık el antiseptiği ile temizlenmeli, hemen ziyaret sonrasında da eller yine el antiseptiği ile ovalanarak temizlenmelidir" şeklinde belirtti.
Prof. Dr. Selma Metintaş, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Ülke olarak, Covid19’u yaz aylarında kontrol altına almaya çalışıyoruz, iyi de mesafe kat ettik. Eğer Covid19’u kontrol altına alabilirsek, ikinci dalgadan korunabileceğiz ve bu sayede kış aylarını daha rahat geçirebileceğiz. Bu nedenle Kurban Bayramı’nı alternatif bayramlaşma merasimleriyle geçirmeliyiz. Herkes kendisine uygun olan alternatif bayramlaşma merasimleri bulabilir, örneğin telefon ya da internet iletişim araçlarıyla bayramlaşma yapılabilir. Bayram ziyareti yüz yüze olmalı diyenler için görüşmeler, iklimin de müsait olduğu düşünüldüğünde açık ortamlarda, kısa süreli, maskeli, ikram olmayan, sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılabilir, mümkünse birinci derece yakınlar hariç ev ziyaretinden kaçınılabilir, kapalı ortamda görüşme gerçekleşecekse, odada pencereler açık tutulmalıdır, ziyaretçiler de ev sahipleri de maskeli olmalıdır, ziyaretler 510 dakika gibi kısa tutulmalıdır, ziyaret yapılan kapalı alanın büyüklüğüne uygun sayıda kişi odaya alınmalıdır, ziyaretçilere (ihtiyaç halinde) su dışında ikramda bulunulmamalıdır ancak maskesiz gelenlere maske ikramında bulunulabilir, bu bayramın favori ikramı yüzde 70’lik alkol içeren kolonyalardır. Elbette yaşlılarımızı çok özledik ama biraz daha sabır; el öpme, tokalaşma, sarılma gibi ritüelleri bu bayramda bırakmamız gerekecek. Herkesin kurallara uyduğu, sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmemizi diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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