Kurban etini pişirirken bunlara dikkat Uzmanı kurban etini pişirmenin püf noktalarını sıraladı Etleri dövmeyin, orta düzeyde pişirin, ikinci gün tüketin ve sonradan tuzlayın Kurban etini yerken sağlığınızdan olmayın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban etini pişirirken bunlara dikkat Uzmanı kurban etini pişirmenin püf noktalarını sıraladı Etleri dövmeyin, orta düzeyde pişirin, ikinci gün tüketin ve sonradan tuzlayın Kurban etini yerken sağlığınızdan olmayın

İHA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala uzmanı daha sağlıklı ve lezzetli bir et pişirmenin püf noktalarını anlattı.

Kurban etini pişirirken bunlara dikkat Uzmanı kurban etini pişirmenin püf noktalarını sıraladı Etleri dövmeyin, orta düzeyde pişirin, ikinci gün tüketin ve sonradan tuzlayın Kurban etini yerken sağlığınızdan olmayın

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala uzmanı daha sağlıklı ve lezzetli bir et pişirmenin püf noktalarını anlattı.
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 4 gün sürecek olan bayram öncesi ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların bir yandan kurbanlık telaşları sürüyor. Et tüketiminin en çok arttığı dönemlerin başında gelen bu bayramda ise kavurma, ızgara veya haşlama olarak tercih edilen etlerin doğru bir şekilde hazırlanması büyük önem taşıyor. Gerek sağlık, gerekse lezzet açısından dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunurken Etevim Steakhouse işletmecisi Servet Keskin, kurban etini ızgarada hazırlamanın püf noktalarını sıraladı.

“Mümkün olduğunca parçalatmasınlar”
Lezzetli bir et için ilk aşamanın kasaplar olduğunu ifade eden Servet Keskin, eti mümkün olduğunca parçalatmadan kasaplara götürülmesinin önemli olduğunu belirtti. Keskin, etin bölgelere göre burada parçalara ayrılmasının eti daha kaliteli yapacağını vurgulayarak “Tüketiciler genellikle kuzu ve dana olarak kurban alıyor. Öncelikle kuzuyu kestirdikten sonra mümkün olduğunca parçalatmasınlar. Bütün olarak büyük bir poşete bile sığar. Önceden kasap ile anlaşsınlar ki et daha güzel işlensin. Çünkü kasaplar profesyonel insanlar. Et parçalandıkça değeri düşer. Parçalandığı zaman artık pirzolasını, kül bastısını ayıramazsınız hepsi kavurmalık olur. Kavurmalık et ile pirzola arasında neredeyse iki katı fiyat farkı var. Onun için parçalatmadan götürürlerse et çok daha kaliteli olur” şeklinde konuştu.

“Etlerin dövülmesi yanlış”
Halk arasında bilinen en büyük yanlışlardan birisinin etleri dövmek olduğunu belirten Servet Keskin, “Halk arasında etin yumuşak olması için et dövülür diye bir şey var. Bu bir yanlış. Çünkü etler dövülmez. Bizde güzeller dövülmez denir. Onun için kesinlikle etlerimizi dövmeyiz” ifadelerini kullandı.

“İkinci gün tüketilmesinin taraftarıyız"
Etlerin ilk gün kas pozisyonunda olduğunu ve 12 saat geçtikten sonra et vasfını aldığını ifade eden Servet Keskin, ikinci gün tüketilmesini tavsiye ettiklerini söyledi. Keskin, “Etleri ince ince doğradıktan sonra güzelce yağlıyoruz. Sonra ızgaraya atıyoruz. Eti ikinci gün yemek daha makbuldür. Çünkü et ilk gün kas pozisyonundadır. 12 saat geçtikten sonra et vasfını alıyor. Onun için ikinci gün tüketilmesinin taraftarıyız. Orta pişirme tavsiye ediyoruz. Bu sayede etin suyu ve lezzeti kalıyor ama eti çok pişirseniz suyu da kaçıyor tadı da” dedi.

“Sonradan tuz atılırsa daha lezzetli ve yumuşak olur”
Eti önce tuzlayıp sonra pişirmenin doğru bilinen bir yanlış olduğunu vurgulayan Servet Keskin, tuzun pişirme işleminden sonra atılması ile etin daha lezzetli ve yumuşak olacağını dile getirdi. Keskin yaptığı açıklamada, “Eti pişirdikten sonra hemen servis tabağına koyuyoruz. Bura yine çok bilinen bir yanlış var. Eti önce tuzlayıp sonra pişiriyorlar. Ete sonradan tuz atılırsa daha lezzetli ve yumuşak olur. Tabi en sonunda tereyağımız ile afiyetle yiyebilirsiniz” diye belirtti.

“Izgaranın temizliğine dikkat etmemiz lazım”
Servet Keskin, sağlık açısından en önemli noktalardan birisinin ızgaralar olduğunu belirtirken şu şekilde açıklamalarına son verdi:
“Izgaralar sürekli kullanmadığımız ürünlerdendir. Izgarayı yüksek ateşte kızdırmak gerekiyor. Et pişerken de 10 santim boşluk olması gerekiyor. Izgaranın temizliğine dikkat etmemiz lazım. Yoksa orada kalan yağ ve antipaslar vücuda zarar verebilir, etler simsiyah olabilir. Izgaramızı sildikten sonra sıvı yağ ya da hayvan yağı ile de silebiliriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan bayram namazı uyarısı
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan bayram ...
Virüse karşı bayram namazı ve ziyaretlerle ilgili uyarılar Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş; "Bu önemli toplumsal aktivitede Covid-19 bulaşma riski için de aynı büyüklükte dikkat ve özen gerektiriyor"
YEREL HABERLER Virüse karşı bayram namazı ve ziyaretlerle ilgili ...
Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Günyüzü ilçesinde sap balyaları yandı 3 bin 500 balya yandı, 42 bin liralık maddi zarar meydana geldi
YEREL HABERLER Günyüzü ilçesinde sap balyaları yandı 3 bin 500 balya ...
Korona virüs tatil alışkanlıklarını değiştirdi Kalabalık otellerin yerini izole villalar aldı
YEREL HABERLER Korona virüs tatil alışkanlıklarını ...
9 yıllık emeği yangınla gitti Ağılda çıkan yangında 22 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER 9 yıllık emeği yangınla gitti Ağılda çıkan yangında ...
Eskişehir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Eskişehir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Eskişehir´de don ve dolu yağışları çiftçiyi vurdu, buğdayda verim yüzde 40 düştü
YEREL HABERLER Eskişehir´de don ve dolu yağışları çiftçiyi vurdu, ...
Olimpik Deneme Atletizm yarışmaları Eskişehir'de sona erdi
YEREL HABERLER Olimpik Deneme Atletizm yarışmaları Eskişehir'de sona ...
ESO Başkanı Kesikbaş'tan öğrencilere çağrı
YEREL HABERLER ESO Başkanı Kesikbaş'tan öğrencilere çağrı
400 kişilik mahalle karantina altına alındı
YEREL HABERLER 400 kişilik mahalle karantina altına alındı
6 kişinin koronavirüse yakalandığı 400 nüfuslu mahalle, karantinaya alındı
YEREL HABERLER 6 kişinin koronavirüse yakalandığı 400 nüfuslu ...
AKUT Bölgesel Eğitimleri Eskişehir'de gerçekleşti 4 ilden 30 AKUT gönüllüsü katıldı
YEREL HABERLER AKUT Bölgesel Eğitimleri Eskişehir'de gerçekleşti 4 ...
Eskişehir´de derneklere kumar baskını
YEREL HABERLER Eskişehir´de derneklere kumar baskını
Eskişehir Abhaz Kültür Derneği'nden Başkan Kurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Eskişehir Abhaz Kültür Derneği'nden Başkan Kurt’a ...
Bayram öncesi denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Bayram öncesi denetimler sıklaştırıldı
Polis kumara ve Covid-19'a geçit vermedi Kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerine uymayan 209 kişiye toplam 713 bin 475 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Polis kumara ve Covid-19'a geçit vermedi Kumar ...
Kent halkı açık havada buluşuyor
YEREL HABERLER Kent halkı açık havada buluşuyor
Kurban etlerini poşetle saklamayın Kasap Kadir Şen: “Etleri poşetle saklamayın, 6-7 saat açık bırakın, etleri birbirine değdirmeden saklayın”
YEREL HABERLER Kurban etlerini poşetle saklamayın Kasap Kadir ...
Odunpazarı Belediyesi’nden ücretsiz kurban kesim hizmeti
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi’nden ücretsiz kurban kesim ...
Kurban satıcılarının umudu son günler Pazar yerinde kurbanlıkları soran çok, alan yok Besici Sedat Günyeli: "Kurbanlıklarda fiyatlar uygun ama müşteri az" Hayvan satıcısı Şahin Murat: "Büyük ihtimalle herkes son zamanı bekliyor”
YEREL HABERLER Kurban satıcılarının umudu son günler Pazar yerinde ...
Eskişehir ovaları ayçiçekleriyle sarıya büründü
YEREL HABERLER Eskişehir ovaları ayçiçekleriyle sarıya büründü
Ölümden kıl payı kurtuldu Seyir halindeki kamyonun tekerleği koptu
YEREL HABERLER Ölümden kıl payı kurtuldu Seyir halindeki kamyonun ...
Eskişehir'de, 9 gündür aranan Sevgi bulundu
YEREL HABERLER Eskişehir'de, 9 gündür aranan Sevgi bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X