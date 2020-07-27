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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapasite kullanımı ve güven endeksleri artıyor

İHA

Kapasite kullanımı ve güven endeksleri artıyor

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre imalat sanayinde kapasite kullanım oranın yüzde 70,7 seviyesinde gerçekleştiğini, TÜİK verilerine göre ise güven endekslerinin Temmuzda bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 20,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 9,6 ve inşaat sektöründe yüzde 11,6 arttığını söyledi.
Söz konusu veriler hakkında değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Kesikbaş, Temmuz ayında hem imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında hem de güven endekslerinde ciddi bir toparlanma görüldüğünü işaret etti. Bunları daha önce tahmin ettiklerini ifade eden Kesikbaş, “Bu artış daha önceki tahminlerimiz ve analizlerimizde değindiğimiz bir durumdu. Mevcut toplam siparişlerin ve mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmekte. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı da ortadadır” dedi.
Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde de bulunan Kesikbaş, “Üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği izlenmekte. Beklentiler önümüzdeki aylarda toparlanmanın daha hızlı bir şekilde kendini göstermesi yönündedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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