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Örnek fırıncılar 300 derece sıcakta bile maske takıyor 'Sıcak' bahanesi ile maske takmayanlara karşı onlar bizim için ateş önünde saatlerce maskeyle ekmek yapıyorlar Fırıncıların sıcakta maskeli mesaisi herkese örnek oluyor Bundan sonra maske takmamanın sebebi ‘sıcaklık’ olmasın

İHA

Dünyayı meşgul eden Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında takılması gereken maskeyi ihmal ederek "Çok sıcak, nasıl takacağız?" gibi birçok vatandaş bahane üretirken, fırında günde ortalama 10 saat ekmek yapanlar, yaklaşık 300 derece sıcaklıkta maskelerini takarak ekmek yapıyor.

Örnek fırıncılar 300 derece sıcakta bile maske takıyor 'Sıcak' bahanesi ile maske takmayanlara karşı onlar bizim için ateş önünde saatlerce maskeyle ekmek yapıyorlar Fırıncıların sıcakta maskeli mesaisi herkese örnek oluyor Bundan sonra maske takmamanın sebebi ‘sıcaklık’ olmasın

Dünyayı meşgul eden Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında takılması gereken maskeyi ihmal ederek “Çok sıcak, nasıl takacağız?” gibi birçok vatandaş bahane üretirken, fırında günde ortalama 10 saat ekmek yapanlar, yaklaşık 300 derece sıcaklıkta maskelerini takarak ekmek yapıyor.
Covid19 dünyanın her köşesine kadar ulaşarak insanların normal hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda vatandaşlar, aylardır evlerde kalarak kendilerini korudu. Ancak maske ve sosyal mesafe kuralının zorunluluğu karşısında duyurulan yeni normalleşme sürecinde, vatandaşlar virüsün tehlikelisini neredeyse unuttu. Çoğu vatandaş artık sosyal mesafeyi hiçe sayarken, maske kuralını ihmal edip onları çene, el, kol, gibi yere takıyorlar. Dünyada binlerce insanın canını alan virüsü unutup sadece güvenlik kontrollerinde takmak için yanında maske bulunduranlar, ne kendileri ne de toplum için bir fayda sağlıyor. Birçok insan tavsiye edildiği gibi maske takmayıp sıcaklığı bahane ederken, fırıncılar günde ortalama 10 saat yaklaşık 300 derece sıcaklığın yanında sağlıklı üretim için maske takarak kurallara uyuyor.
Eskişehir’de gece 01.00 civarında çalışma mesaisine başlatan ve öğlen 12.00’ye kadar çalışmalarına devam eden fırıncılar, virüse karşı her türlü tedbirleri alıp maskelerini takarken, hijyen kurallarına da uyuyorlar. Vatandaşlara güvenli gıda hizmeti verebilmek için çalışan bu insanlar, yüksek sıcaklığın yanında maske takarak herkese örnek oluyor.

“Şartlar bunu gerektirdi”
Eskişehir Odunpazarı bölgesinde bulunan bir fırında çalışan Mustafa Karaağaç, yaklaşık 10 kişinin görev yaptığı fırında herkesin 300 derecede maske takarak çalıştığı belirtti. Fırıncı Mustafa Karaağaç, “Çalışma saatlerimiz gece saat 01.00’de başlıyor, öğlen 12.00 gibi bitiyor. Ama servisler saat 45 gibi ekmek dağıtım bitiriyor. Çalışma sistemimiz bu şekilde. Fırında sıcak olmasına rağmen arkadaşlar maske kurallarına uygun olarak çalışıyorlar. Zor oluyor, ama mecburen ekmek parası olduğu için çalışmak zorundayız. Şartlar bunu gerektiriyor. Gıda maddesi olduğu için hijyeni dikkat ediyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Bir sıcak, bir de maske ile çalışıyorlar arkadaşlar. Zor oluyor, ama yapacak bir şey yok. Şartlar bunu gösteriyor. Fırın içinde hijyen mutlaka önemli. Araçlarda da zaman zaman ilaçlama yapıyoruz. İçinde vatandaşların gıda maddesi olduğu için maske, eldiven temizliğe mutlaka dikkat ediyoruz” diye belirtti.

“Virüsün ilk günlerinden beri maske takıyoruz”
Aynı fırında 2 yıldır çalışan genç fırıncı Yusuf Kolay, gönderilen hamurlarını fırının yanına kadar taşımaktan sorumlu. Kendisi ekmek yapmasa da yaklaşık 56 saat sürekli fırının yanında bulunuyor. Yusuf Kolay, vatandaşların sağlığı için Korona virüs riskine karşı ilk günden beri maske taktığı belirterek, “Virüs çıktığından hemen sonra maske ile çalışmamız başladık. Hijyene dikkat ediyoruz. Fırın çok sıcak olduğu için maske ile çalışmak çok zor oluyor tabii, ama vatandaşlarımızın sağlığı için mecburen takmak zorundayız ve takıyoruz. Biz burada sürekli 56 saat hamur veriyoruz. O yüzden daha da dikkatli olmak zorundayız. Eldivenlerimizi de takıyoruz, maskemizi takıyoruz ve öyle hizmet veriyoruz” diye konuştu.
Korona virüs nedeniyle çalışma sistemindeki değişiklikleri dile getiren Yusuf Kolay, “Tabii ki virüs çıktıktan sonra çalışma sistemimizde çok değişiklik oldu. Artık fırın her sabah hijyen ortamında hazırlanıyor. Bize de o şekilde eldivenlerimiz, maskemiz veriliyor. O şekilde hazır olup çalışıyoruz” dedi.

“Vatandaşlara hizmet için çalışmak zorundayız”
Vatandaşlara hizmet adına fırında çalışan yılların ekmek ustası Murat Şensöz ise, zor şartlarda çalıştıklarını dile getirdi. Şensöz, “Maske takarak çalışmak bizim için çok zor oluyor. On saat içerisinde maske ile çalışmak zor oluyor, ama mecbur ve vatandaşlara hizmet için çalışmak zorundayız. Günlük ortalama grupla 5 bin veya 5 bin 500 ekmek yapıyoruz. Arkadaşlarla beraber gece başlıyoruz ve öğlen 12.0013.00 gibi işimiz bitiyor” şeklinde konuştu.
Öte yandan vatandaşlar için yüksek sıcaklıkta maske ile çalışan fırıncılar toplum sağlığı için, sıcaklığını sebep göstererek maske takmayanlara maskelerini düzgün olarak takmasına davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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