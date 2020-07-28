“Tercihiniz Üniversite Olsun” tavsiyesi ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Karademir: "İlgi alanınıza ve aldığınız puana uygun bir şekilde tercih yapmaya özen gösterin" "Üniversitenin burs, barınma, eğitim, araştırma gibi olanaklarını detaylarıyla öğrenmeye çalışın"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Tercihiniz Üniversite Olsun” tavsiyesi ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Karademir: "İlgi alanınıza ve aldığınız puana uygun bir şekilde tercih yapmaya özen gösterin" "Üniversitenin burs, barınma, eğitim, araştırma gibi olanaklarını detaylarıyla öğrenmeye çalışın"

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Karademir, üniversite tercih sürecinde adayların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

“Tercihiniz Üniversite Olsun” tavsiyesi ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Karademir: "İlgi alanınıza ve aldığınız puana uygun bir şekilde tercih yapmaya özen gösterin" "Üniversitenin burs, barınma, eğitim, araştırma gibi olanaklarını detaylarıyla öğrenmeye çalışın"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Karademir, üniversite tercih sürecinde adayların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.
Doç. Dr. Karademir, üniversitelerin bilgi türlerinin pek çok çeşidi ile eğitim öğretim ortamı sunduğunu belirtti. Karademir, üniversiteler; hem gerçeğe yönelik teorik bilgileri hem de uygulamaya dönük becerileri/deneyimleri barındıran, bilgiyi tüm yönleriyle ve gelenekleriyle ele alan, üreten, transfer eden, yaygınlaştıran ve sosyalleştiren; kuruluş yapısı itibariyle özerk olan araştırma ve eğitim ortamları olduğunu anlattı. Üniversite eğitiminin bilimsel bilgi, beceri, tecrübe/deneyim, özgüven, donanım, diploma gibi tanışmak olduğunu kaydeden Doç. Dr. Karademir, “Bunları sağlayan bir üniversite tercih ederek hayatınıza bir yön ve rota vermiş olacaksınız. Çünkü üniversite size bir mesleğin/akademik becerilerin yanı sıra; yeni bir hayat, yeni arkadaşlar ve belki de yeni bir şehirde yaşama şansı verecektir. Bu sebeple tercih yaparken aşağıda belirtildiği gibi gerekli hassasiyeti göstermeniz size mutlu ve verimli bir hayatın kapılarını açacaktır” açıklamasında bulundu.

Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
Doç. Dr. Karademir üniversite adaylarına şu önerilerde bulundu:
“İlgi alanınıza ve aldığınız puana uygun bir şekilde tercih yapmaya özen gösterin. İlk birkaç tercih dışında, diğer tercihlerinizde daha somut ve puanınıza uygun tercihler yapmanız uygun olacaktır. Farklı bölümler tercih etmeyi planlıyorsanız sıralamanızı belirlerken kazandığınız halde gitmeyeceğiniz programlara listenizde yer vermemeye özen gösterin. Bu hem sizin açınızdan hem de diğer tercih yapan adaylar tarafından oldukça önemlidir. Aldığınız sınav puanının ne anlam ifade ettiğini, yüzdelik dilim kavramını, sıralamanın önemini ve önceki yıllardaki sıralama/tercih ilişkisini göz ününde bulundurarak tercih yapın. Çok önemli bir değişiklik olmadığı sürece ömrünüzün bundan sonraki kısmında yapacağınız mesleği belirleyeceği için seçtiğiniz bölüme/fakülteye/üniversiteye dikkat edin. Kendi yeteneklerinizi, becerilerinizi ve potansiyelinizi düşünerek seçim yapın. Yapacağınız tercihinizin ve kazanacağınız olası bölümlerin kendinizi geliştirecek niteliklere sahip olmasına önem verin. Yenilikçi faaliyetler yürüten, sosyal imkânlar ve size önemli kariyer fırsatları sunan bölüm/fakülte/üniversite tercih edin. Bölüm/fakülte/üniversite tercihinizi, yalnızca şu andaki popülerliğine göre değil mezun olan öğrencileri ve mezun olacağınız dönemleri öngörerek yapın. Sadece şehir için tercih yapmayın. Akademik, bilimsel, sosyal, fiziki vb. imkânları da mutlaka göz önünde bulundurun. Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir çağda listenize aldığınız tüm üniversite ve bölümleri internette araştırın. Üniversitenin burs, barınma, eğitim, araştırma gibi olanaklarını detaylarıyla öğrenmeye çalışın. Üniversite hayatınızda okuyacağınız bölüm her ne olursa olsun; yabancı dil öğrenme, geliştirme, eğitimlere katılma, sosyal faaliyetlerde bulunma, derslerinizde başarılı olma gibi. birçok alanda kendinizi geliştirmeye özen gösterin. Sizi diğer öğrencilerden ayıracak en önemli şey üniversite yaşantınızda kendinize yapacağınız yatırımlardır. Tercih yaparken kendinizin dışınızda birçok değişkenin ortaya çıktığını fark edeceksiniz. Bu aşamada kendinizi mutlu edecek tercihler yapmaya özen gösterin. Unutma! Üniversite öğrencisi sen olacaksın.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ESO Başkanı Kesikbaş; “Başarıları bize ilham veriyor”
YEREL HABERLER ESO Başkanı Kesikbaş; “Başarıları bize ilham veriyor”
Öğrencilerin tercih merakı bir tık ötede Eskişehir'deki üç üniversitesinin oluşturduğu platformu ile öğrenciler tercih döneminde aradıkları her şeyi bilgisayar başında bulabilecek 'Tercihim Eskişehir’in tanıtım toplantısı yapıldı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal; “Yapılan platformda öğrencilerimiz tam bilgiye erişecekler”
YEREL HABERLER Öğrencilerin tercih merakı bir tık ...
ESMİAD ve TÜMSİAD Eskişehir Şubesi arasında dostluk maçı
YEREL HABERLER ESMİAD ve TÜMSİAD Eskişehir Şubesi arasında dostluk ...
Narkotik uyuşturucu satıcılarının ensesinde Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Narkotik uyuşturucu satıcılarının ensesinde Polisin ...
Örnek fırıncılar 300 derece sıcakta bile maske takıyor 'Sıcak' bahanesi ile maske takmayanlara karşı onlar bizim için ateş önünde saatlerce maskeyle ekmek yapıyorlar Fırıncıların sıcakta maskeli mesaisi herkese örnek oluyor Bundan sonra maske takmamanın sebebi ‘sıcaklık’ olmasın
YEREL HABERLER Örnek fırıncılar 300 derece sıcakta bile maske ...
Kadın gibi giyinerek şiddete tepki gösterdi
YEREL HABERLER Kadın gibi giyinerek şiddete tepki gösterdi
Kapasite kullanımı ve güven endeksleri artıyor
YEREL HABERLER Kapasite kullanımı ve güven endeksleri artıyor
Tepebaşı’nda Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor
Eskişehir'de bayram alışverişi yoğunluğu
YEREL HABERLER Eskişehir'de bayram alışverişi yoğunluğu
Havacılar Yayladağı'na 1 tır un yardımı gönderdi
YEREL HABERLER Havacılar Yayladağı'na 1 tır un yardımı gönderdi
Regülatör Piknik Alanı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları
YEREL HABERLER Regülatör Piknik Alanı’nda bakım, onarım ve yenileme ...
İnönü camilerinde bayram temizliği
YEREL HABERLER İnönü camilerinde bayram temizliği
Kurban etini pişirirken bunlara dikkat Uzmanı kurban etini pişirmenin püf noktalarını sıraladı Etleri dövmeyin, orta düzeyde pişirin, ikinci gün tüketin ve sonradan tuzlayın Kurban etini yerken sağlığınızdan olmayın
YEREL HABERLER Kurban etini pişirirken bunlara dikkat Uzmanı kurban ...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan bayram namazı uyarısı
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan bayram ...
Virüse karşı bayram namazı ve ziyaretlerle ilgili uyarılar Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş; "Bu önemli toplumsal aktivitede Covid-19 bulaşma riski için de aynı büyüklükte dikkat ve özen gerektiriyor"
YEREL HABERLER Virüse karşı bayram namazı ve ziyaretlerle ilgili ...
Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Günyüzü ilçesinde sap balyaları yandı 3 bin 500 balya yandı, 42 bin liralık maddi zarar meydana geldi
YEREL HABERLER Günyüzü ilçesinde sap balyaları yandı 3 bin 500 balya ...
Korona virüs tatil alışkanlıklarını değiştirdi Kalabalık otellerin yerini izole villalar aldı
YEREL HABERLER Korona virüs tatil alışkanlıklarını ...
9 yıllık emeği yangınla gitti Ağılda çıkan yangında 22 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER 9 yıllık emeği yangınla gitti Ağılda çıkan yangında ...
Eskişehir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Eskişehir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Eskişehir´de don ve dolu yağışları çiftçiyi vurdu, buğdayda verim yüzde 40 düştü
YEREL HABERLER Eskişehir´de don ve dolu yağışları çiftçiyi vurdu, ...
Olimpik Deneme Atletizm yarışmaları Eskişehir'de sona erdi
YEREL HABERLER Olimpik Deneme Atletizm yarışmaları Eskişehir'de sona ...
ESO Başkanı Kesikbaş'tan öğrencilere çağrı
YEREL HABERLER ESO Başkanı Kesikbaş'tan öğrencilere çağrı
400 kişilik mahalle karantina altına alındı
YEREL HABERLER 400 kişilik mahalle karantina altına alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X