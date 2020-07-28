ESMİAD ve TÜMSİAD Eskişehir Şubesi arasında dostluk maçı

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Covid19 salgını sonrası normalleşme süreci sonrası düzenlenen dostluk maçında ESMİAD üyelerinden oluşan futbol takımı ile TÜMSİAD Eskişehir Şubesi üyelerinden oluşan futbol takımı karşı karşıya geldi. Dostluk maçı öncesi birbirlerine başarı dileklerinde bulunan dernek üyeleri, ilki düzenlenen bu dostluk mücadelelerinin devam etmesini diledi. Dostluk karşılaşmasını ESMİAD üç farkla kazanırken, karşılaşma sonrasında her iki takım oyuncuları oynanan futboldan dolayı birbirlerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.