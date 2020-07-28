Kazanımlarımızı bayramlaşmada kaybetmeyelim Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; "Vatandaşlarımıza Covid-19 önlemlerine titizlikle riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz" "Sağlık çalışanlarımız 24 saat kesintisiz görevlerinin başında olacak"

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Kurban Bayramında vatandaşlara Covid19 önlemlerine titizlikle riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanlarının bu süreçte büyük fedakârlık gösterdiğini ifade eden Müdür Bilge; verilen onca emeğin heba olmaması adına tüm hemşerilerimizin kurallara uymaları gerektiğini belirterek “Normalleşmeye doğru gidiyoruz ancak özellikle Kurban Bayramında tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Uzaktan bayramlaşalım. Ev ziyaretlerine gitmek yerine yakınlarımızın bayramını telefonda ya da görüntülü görüşerek kutlayalım. Ayrıca, bayramda yapılan mezarlık ziyaretlerinde de kalabalık oluşturulmamasına dikkat edelim. Çünkü sosyal mesafe ve maske kullanımını ciddi anlamda sürdürmezsek önümüzdeki günlerde riskimiz artacaktır. Kazanımlarımızı kaybetmeyelim’’ dedi.

Prof. Dr. Uğur Bilge; “Hayvan satış alanlarında her 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanmalıdır. Giriş ve çıkış kapıları ayrı olmalıdır. Satış ve kesim noktalarına ateş ölçümü yapılıp, ateş ve solunum sıkıntısı olanlar alınmamalıdır” diye belirtti.

Bilge; salgınla mücadelede herkese görev düştüğüne değinerek “Doğru maske kullanımı, sosyal mesafeye uyulması ve kişisel hijyen bu dönemde korona virüs ile mücadelede en önemli unsurlardır. Tedbiri elden bırakmamak eski normal hayatımıza geçişi hızlandıracaktır.” şeklinde konuştu.

Ayrıca kurban etlerinin tüketimi ve saklanması hususunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Uğur Bilge; “Kurbanda kesilecek olan etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli, bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığı unutulmamalıdır. Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Etler kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli besinlerdir” diye anlattı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; "Sağlık kuruluşlarımız bayram dolayısıyla yoğun mesai harcayacaklar. Sağlık çalışanlarımız 24 saat kesintisiz görevlerinin başında olacaklar. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Bu düşünce ve duygularla bütün sağlık personelimizin, halkımızın Kurban Bayramını kutluyorum. Allah daha nice sağlıklı bayramlar nasip etsin'' dedi.

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