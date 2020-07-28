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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOGÜ Covid-19 Tavsiye Kurulu toplandı

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Covid19 Tavsiye Kurulu, kurul alt komisyonunda görevli personelin de katılımıyla toplandı.

ESOGÜ Covid-19 Tavsiye Kurulu toplandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Covid19 Tavsiye Kurulu, kurul alt komisyonunda görevli personelin de katılımıyla toplandı.
Kurul, ESOGÜ’nün tüm birimlerinde ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından hazırlanan “Covid19 Eylem Planı” çerçevesinde sahada sorumlu olacak kişileri belirlemek suretiyle denetim yapmak ve ilave tedbirler alarak tavsiyelerde bulunmak üzere oluşturuldu. ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki toplantıda katılımcılar tüm yönleriyle Covid19 hastalığı, üniversitede alınacak önlemler ve ESOGÜ Covid19 Tavsiye Kurulu’nun çalışma süreci hakkında bilgilendirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve ESOGÜ Covid19 Tavsiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, 11 Mart 2020’de ülkemizde ilk Covid19 vakasının bildirilmesinin ardından 15 Mart 2020’de ESOGÜ’de salgınla ilgili ilk toplantının yapıldığını ve daha sonra YÖK’ün görevlendirmesiyle Covid19 Üst Komisyonu’nun kurulduğunu söyledi. Sonrasında ise üniversitede Sağlık Bakanlığı Covid19 Bilim Kurulu Üyesi, ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş’ın önerisiyle ESOGÜ Covid19 Tavsiye Kurulu’nun kurulduğunu belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, kurulun üniversitede Covid19 konusunda izleme faaliyeti yürüteceğini, eksiklikleri belirleyeceğini ve ilgili birimlerle birlikte sorunlara çözüm getirmeye çalışacağını kaydetti.
Açılış konuşmasının ardından Sağlık Bakanlığı Covid19 Bilim Kurulu Üyesi, ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş’ın bilgilendirme sunumu gerçekleşti. ESOGÜ Covid19 Tavsiye Kurulu’nun kuruluş amacının ESOGÜ’nün pek çok üniversiteden önce adım atarak 20202021 eğitimöğretim yılına hazırlıklı olmasının sağlanması olduğunu kaydeden Prof. Dr. Selma Metintaş, kurul olarak yürüttükleri faaliyetlerin öğrenci için olduğu kadar personel için de önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Selma Metintaş, önemli olanın korunabilmek ve koruyabilmek olduğunu ve tüm kurul üyelerini birer pandemi mücadele savunucusu ve gönüllüsü olarak gördüklerini söyledi. Konuşmasına Covid19 virüsü hakkında bilgiler vererek devam eden Prof. Dr. Selma Metintaş, hastalığın belirtilerinin ortaya çıkış süresinin influenzaya göre daha uzun olduğunu, oluşturduğu hastalık tablosunun da influenzadan farklı olduğunu ve hastaların yüzde 20’sinin hastane bakımı gerektirecek kadar hastalandığını kaydetti.
Virüsün Çin’de ortaya çıkışı ve dünyaya yayılması ile ilgili bilgiler de veren Prof. Dr. Selma Metintaş, bugün gelinen noktada salgınla mücadelede başarısız olan ülkeler nedeniyle salgın eğrisinin dünya çapında yukarı çıkmaya devam ettiğini ifade etti. Covid19 virüsünün hasta kişilerin öksürmesi, hapşırmasıyla ortaya çıkan damlacıkların hava yoluyla solunması ya da temizlenmeyen ellerin ağız, burun ve göze teması yoluyla başka insanlara geçtiğini belirten Prof. Dr. Selma Metintaş, bu nedenle bilinçli maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine mutlaka dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Selma Metintaş Covid19’dan ülke bazında, bireysel bazda ve kurumsal bazda alınacak önlemlerle korunmanın mümkün olduğunu söyledi. Ülkelerin Covid19 ile mücadelede iki ayrı yöntemin izlediğini belirten Prof. Dr. Selma Metintaş, İngiltere ve İsveç gibi ülkelerin uyguladığı hafifletme stratejisinin başarısızlığa uğradığını, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkenin ise baskılama stratejisini uyguladığını kaydetti.
Prof. Dr. Selma Metintaş Covid19’a karşı bireysel bazda etkili önlemler alabilmek için öncelikle sağlık okuryazarlığı yüksek, olayı iyi anlayabilen ve olayın önemine inanmış bireylerin varlığının gerektiğini vurguladı. Bireysel olarak solunum hijyenine dikkat etmek gerektiğini ve kimin virüs taşıdığı bilinemeyeceği için sosyal mesafenin korunması ve kalabalık ortamlardan uzak durulmasının gerekli olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Selma Metintaş, el temizliğine dikkat etmenin de çok önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Selma Metintaş, Covid19’a karşı kurumsal bazda alınabilecek önlemleri anlatırken kapalı alanların havalandırılmasının ve 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenleme yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Bilgilendirici broşürlerin görülebilecek yerlere asılması, alkol bazlı el dezenfektanı ya da kolonya kullanımı, temizliğe dikkat edilmesi ve elle temasın azaltılmasının da önemine dikkat çeken Prof. Dr. Selma Metintaş, işyerlerine mümkünse ziyaretçi kabul edilmemesi ya da sayısının minimuma indirilmesinin gereğine de işaret etti. Prof. Dr. Selma Metintaş, personel ya da öğrenci açısından hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir noktanın da Covid19 belirtileri gösteren kişinin bunu haber vermesi ve ardından da hemen Covid19 polikliniğine başvurması olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Selma Metintaş, yemekhanelerin de enfeksiyon bulaşması açısından büyük risk taşıdığını belirterek, buralarda masa ve sandalyeler arasındaki mesafenin uygun olması gerektiğini söyledi.
Güvenlik görevlilerine özel bir parantez açan Prof. Dr. Selma Metintaş, güvenlik görevlilerinin Covid19’dan korunma konusunda çok iyi eğitim almaları ve maskeden taviz vermemeleri gerektiğini belirtirken, diğer insanları maske takmaya teşvik etmeleri açısından da güvenlik görevlilerine büyük önem verdiklerini söyledi.
Toplantı Prof. Dr. Selma Metintaş’ın katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdığı bölümle sona erdi.

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