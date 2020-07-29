İnönü bayrama hazır

Eskişehir İnönü Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un talimatları doğrultusunda tertemiz bir ilçe oluşturmak için seferber olan İnönü Belediyesi ekipleri bayram öncesi yoğun mesai harcıyor. İlçede yeni oluşan mahallelerin tamamında cami, park ve bahçelerde temizlik çalışmalarını yürüten belediye ekipleri ilçe merkezindeki İsmetpaşa, Şeyh Kuddusi, Sultan Alaaddin, Mescit, Yenice Mahalle Çarşı, Yeşil Camileri ile birlikte cadde ve sokaklarda da temizlik çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdü. Temizlik çalışmalarının yanı sıra halk sağlığını koruma amaçlı Covid19 salgınına karşı ilk günden itibaren yürüttüğü dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları da İnönü Belediyesi tarafından ilçe genelinde devam ediyor.

İnönülülerin ve tüm islam aleminin kurban bayramını kutlayarak bayram öncesi yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ‘’Tüm ekiplerimiz her zaman olduğu gibi ilçemiz genelinde bayrama özel temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İnönü’müz bütün güzelliğiyle bayrama hazır. Bizler tüm gayretimizle vatandaşlarımıza ve gelecek nesillerimize her birlikte tertemiz bir ilçe sunabilmek için çalışmalara devam ediyoruz. Yapmış oldukları gayretli çalışmalardan dolayı belediye personelimize teşekkür ediyorum. Kurban Bayramının tüm islam alemine, ülkemize ve hemşehrilerimize sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, kesilen kurban ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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