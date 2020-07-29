Kesim alanında görevli personele korona virüs eğitimi

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kesim alanı olarak hizmet verecek Çamlıca Kapalı Pazar Yeri’nde görev yapacak olan personeller için korona virüs ile mücadele konusunda eğitim çalışması düzenledi.

Tepebaşı Belediyesi, personele yönelik bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kurban Bayramı’nda, kesim yeri olarak belirlenen Çamlıca Kapalı Pazar Yeri’nde görev alacak personelin katılımıyla düzenlenen eğitim çalışmasında, Korona virüs ile mücadelede uygulanacak tedbirler konusu ele alındı. Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü doktorları tarafından gerçekleştirilen eğitimde, ilgili yönetmelikler hakkında bilgiler verildi. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de ücretsiz küçükbaş kurbanlık kesim hizmeti sunulacak olan Çamlıca Kapalı Pazar Yeri’nde, gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını ve tedbirlerin alındığını bildirdi.

Diğer yandan kurban kesim alanı ve ücretsiz kesim hizmeti hakkında detaylı bilgi ve randevu almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan Tepebaşı Belediyesi Nihalİsmail Akçura Aşevi’ne ulaşabiliyor.

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