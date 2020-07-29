Satırla saldırılan otobüs şoförü ölümden kıl payı kurtuldu Saldırgan sürücü trafikte yol vermediği iddiasıyla otobüs şoförünün kafasına satırla vurdu Otobüs şoförü Mustafa Kızıldağ: “‘Neden yol vermiyorsun’ diye küfür etti”

Eskişehir’de bir araç sürücüsü, trafik ışıklarında duran büyükşehir belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsü şoförüne, ‘yol vermediği’ iddiasıyla satırla vurdu. Yaşanan olayda otobüs şoförü başına aldığı darbeyle yaralanırken, firar eden saldırgan, polis ekiplerince aranıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Kurtuluş Mahallesi Alaeddin Caddesi'nde yaşandı. Mustafa Kızıldağ (43) idaresindeki 26 GA 287 plakalı büyükşehir belediyesine bağlı şehir içi otobüs, kalkış noktasına gitmek üzere trafik ışıklarında durdu. Bu esnada, iddialara göre otobüsün arkasında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir araç sürücüsü, elindeki satırla kapısı açık olan otobüse daldı. “Neden yol vermiyorsun” diyerek satırla şoför Kızıldağ’a saldırdı.



Ölümden kıl payı kurtuldu

Saldırgan sürücü elindeki satırı otobüs şoförüne savururken, Kızıldağ refleksle başını eğerek boynunun ense kısmına darbeyi alıp ölümden adeta kıl payı kurtuldu. Saldırıyı yapan sürücü olay yerinden firar ederken, yaralı otobüs şoförü kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada yapılan tedavi sonrası taburcu edilen şoför Kızıldağ, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek konuyla ilgili şikayette bulundu.



“‘Neden yol vermiyorsun’ diye küfür etti”

Emniyetten verdiği ifade sonrası 43 yaşındaki Mustafa Kızıldağ yaşadıklarını gazetecilere anlatarak, “Biz tartışmadık. Direk gelip satırla saldırdı. Böyle işte, bu şartlar altında çalışıyoruz biz. Duraktan çıktım. Kırmızı ışıkta durdum. Oradan camını indirip ‘neden yol vermiyorsun’ diye küfür etti. Kendisi de çok uzaktaydı. Yakın olsaydı mecburen yol verecektim. Yanında kadın da vardı. Gelip satırla vurdu. Otobüste yolcularım vardı. Hepsi de şahidimdir. İyiyim bir sıkıntım yok şu an. Şahıstan da şikayetçi oldum” dedi.

Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili firari saldırgan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.