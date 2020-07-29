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Otobüs şoförünü satırla yaralayan saldırgan sürücü yakalandı Yakalanan saldırgan sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi

İHA

Eskişehir'de, trafik ışıklarında duran büyükşehir belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsü şoförüne, 'Yol vermediği' iddiasıyla kafasına satırla vuran saldırgan yakalandı. Şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Otobüs şoförünü satırla yaralayan saldırgan sürücü yakalandı Yakalanan saldırgan sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi

Eskişehir’de, trafik ışıklarında duran büyükşehir belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsü şoförüne, ‘Yol vermediği’ iddiasıyla kafasına satırla vuran saldırgan yakalandı. Şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Alaeddin Caddesi'nde yaşandı. Mustafa Kızıldağ (43) idaresindeki 26 GA 287 plakalı büyükşehir belediyesine bağlı şehir içi otobüs ile kalkış noktasına gitmek üzere trafik ışıklarında durdu. Bu esnada, iddialara göre otobüsün arkasında duran Barış D. isimli şahıs araç sürücüsü, elindeki satırla kapısı açık olan otobüse daldı. “Neden yol vermiyorsun?” diyerek satırla şoför Kızıldağ’a saldırdı. Saldırgan sürücü, elindeki satırı otobüs şoförüne savururken, Kızıldağ refleksle başını eğerek boynunun ense kısmına darbeyi alıp ölümden adeta kıl payı kurtulmuştu. Saldırıyı yapan şüpheli Barış D. olay yerinden firar ederken, yaralı otobüs şoförü kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavi sonrası taburcu edilen şoför Kızıldağ, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek konuyla ilgili şikayette bulunmuştu.

Polis ekipleri, olayla ilgili firari sürücü Barış D.’nin araç plakasını tespit ederek kaçış güzergahını belirledi. Ardından polis ekiplerince saldırgan sürücü yakalandı. Gözaltına alınan Barış D. sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan sağlık kontrolü sonrası şüpheli emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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