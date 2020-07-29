Eskişehirspor´da kümede kalma sevinci



Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu´nun (TFF) pandemi nedeniyle liglerde küme düşmeyi kaldırması sonrasında gelecek sezon da TFF 1'inci Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Eskişehirspor'da camia ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, "Bu bize bir hediye, bir lütuf olarak bahşedildi. İnşallah bundan sonraki yıllarda böyle şeyler yaşamayız, böyle duygular yaşamayız" dedi.

TFF, pandemi süreci nedeniyle Süper Lig'in yanı sıra TFF 1'inci Lig, TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmeyi kaldırıldı. Karar bu sezon TFF 2´nci Lig'e düşen Eskişehirspor camiasında ve kentte büyük sevinçle karşılandı. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, bunun bir hediye olduğunu ifade ederek yeni sezonda çok farklı bir Eskişehirspor´u sahaya sürmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Akgören, "Öncelikle hem çok mutluyum hem de çok üzgünüm. Mutluyum çünkü Eskişehirspor küme düşmeyi hak etmeyen, Türkiye´nin en büyük camialarından birisi. Üzgünüm, Eskişehirspor Kulübü bu şekilde ligde kalmayı hak etmeyen bir camia. Kendi bileklerinin gücüyle, kendi yüreğinin gücüyle, kendi öz gücüyle ligde kalması gereken bir camia. Bu bize bir hediye, bir lütuf olarak bahşedildi. İnşallah bundan sonraki yıllarda böyle şeyler yaşamayız, böyle duygular yaşamayız. Bunun yaşanmaması adına yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla gerekli olan bütün tedbirleri alacağız. Gerekli olan bütün çalışmaları yapacağız. Seneye çok daha farklı bir Eskişehirspor´u sahaya sürmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

SEVİNÇLERİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Eskişehir´de 55 yıllık bir tarihe sahip Kırmızı Şimşekler'in gelecek sezon da TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olması taraftarları da sevince boğdu. Sosyal medyadan mesajlar paylaşan taraftarlar, tüm kentin kenetlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Eskişehirspor için gerçekten sevindim. Sonuna kadar direndiler, pes etmediler. Öyle ya da böyle ligde kaldılar. Seneye Süper Lig'e inşallah. Resmen imkansız gerçekleşti, şükürler olsun. Eskişehirspor yaşayacak ve Allah'ın izniyle hep var olacak. Takımımıza sahip çıkalım, çünkü başka Eskişehirspor yok. Artık Eskişehirspor camiası birleşmeli ve acilen ne gerekiyorsa yapılmalı. Lütfen seneye aynı kabusu yaşatmayın bize. Bugün ES-ES´in kurtuluş günü gibi bir şey. Şampiyon olmuş gibi sevindik" dedi.

MALİ KRİZLER KÜME DÜŞÜRMÜŞTÜ

Eskişehirspor, uzun süredir yaşadığı mali kriz, transfer yasağı, eski yabancı oyuncularına ödeyemediği borçları ve Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 15 puan silme cezasını yaşadığı TFF 1'inci Lig'deki 4'üncü sezonunda alt lige düşmüştü.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2020-07-29 19:22:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.