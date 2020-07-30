Kurban etinin yanında vazgeçirmez lezzet, turşu Eskişehirliler turşuyu seviyor Bayram öncesi satışları yüzde 100 artan turşucu Ünal Atalay; "Sindirim sistemini güçlendirdiği ve metabolizmayı hızlandırdığı için turşu çok tercih ediliyor" "Ya turşuyu kendiniz yapın, ya da koruyucu madde içermeyeni alın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban etinin yanında vazgeçirmez lezzet, turşu Eskişehirliler turşuyu seviyor Bayram öncesi satışları yüzde 100 artan turşucu Ünal Atalay; "Sindirim sistemini güçlendirdiği ve metabolizmayı hızlandırdığı için turşu çok tercih ediliyor" "Ya turşuyu kendiniz yapın, ya da koruyucu madde içermeyeni alın”

İHA

Kurban Bayramı öncesi Eskişehir'deki turşu satışlarında yüzde 100'e varan oranda bir artış gözlemleniyor.

Kurban etinin yanında vazgeçirmez lezzet, turşu Eskişehirliler turşuyu seviyor Bayram öncesi satışları yüzde 100 artan turşucu Ünal Atalay; "Sindirim sistemini güçlendirdiği ve metabolizmayı hızlandırdığı için turşu çok tercih ediliyor" "Ya turşuyu kendiniz yapın, ya da koruyucu madde içermeyeni alın”

Kurban Bayramı öncesi Eskişehir’deki turşu satışlarında yüzde 100'e varan oranda bir artış gözlemleniyor.
Kurban Bayramın yaklaştığı günlerde etin lezzetini daha da arttırdığı belirtilen turşu, Eskişehirliler tarafından büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, Korona Virüs sebebi ile uzun süre kapalı kaldıktan sonra yeni dönem için taze ürünlerini hazırlayan turşucularda, bayram öncesi zaman zaman kuyruk oluşturuyor. Kurban etinin yanında en çok yakışan acı biber, lahana ve salatalık turşu daha ilgi görürken, suyu ve acı sos da yoğun satılıyor. Fazla tüketilmesinin zararlı olduğu bilinen turşu, kurban etinin yanında lezzet katsa da az yenmesi tavsiye ediliyor.
Yaklaşık 30 yılık turşucu olarak Eskişehir’deki vatandaşlara hizmet eden Ünal Atalay, Kurban Bayramından önce turşuya olan vatandaşların ilgilisini anlattı. Atalay, “Bayramdan önce turşu satışımız hareketlenmeye başladı. Eskişehir’de halkımız turşu tüketimini seviyor. Özellikle etin yanında turşuyu seviyor. Onun için çok tüketiliyor. Kurban Bayramında özellikle acı sosumuz ve lahana turşumuz çok tüketiliyor. Bunun sebebinin, turşunun sindirim sistemini güçlendirdiği ve metabolizmayı hızlandırdığı için diye düşünüyorum. Acı biber de etin yanında yakıştığı için özellikle Eskişehir’de bir gelenek olmuş. Müşterilerimiz çok tüketiyor” şeklinde konuştu.
Sıcak günlerde kurban etinin yanında tüketilmesini tercih edilen turşu hakkında bilgi aktaran Atalay, “Etin yanında lahana turşusu, salatalık turşusu ve pancar turşusunu öneriyoruz. Sonrasında da turşu suyumuz özellikle sindirim sisteminde faydalı olduğu için tüketebilirler” dedi.

Satışlar yüzde 100 arttı
Yeni sezonda yeni kurdukları turşularla kısa süre önce dükkânını açtığını belirten Atalay, Kurban Bayramı nedeniyle günlük satışında yüzde 100 civarında bir artış olduğu dile getirdi. Atalay, “Yaklaşık 1 aydır kapalıydık. Yeni ürünlerimizi kurmaya gittik. Yeni ürünlerimizle birlikte iş yerimizi açtık. Biz biraz erken açık, çünkü bizim en fazla hareketli olduğu zamanlar Kurban Bayramı zamanıdır. En fazla bu ara oluyor bizim işlerimiz. Daha öncesinde günde 50 kilo satıyorsak, Kurban Bayramından dolayı 100 kiloya çıktı. Turşu suyu da günde 50 kilo satıyorsak, Kurban Bayramından dolayı 100 kiloya çıktı. Çünkü etin yanında turşu Eskişehir halkımızda bir gelenek olmuş. Turşu ve turşu suyunu çok tüketiyorlar” diye konuştu.

Turşunun fazlası zarar
Birçok yemeğin yanında lezzet katmak için kullanılan turşu, en çok etin yanında yakışıyor. Ancak turşucu Atalay, turşu kurmakta çeşitli maddeler kullandığı için fazla tüketilmesinin zararlı olduğu belirti. Atalay, “Toplamda açıkta bizim 25 çeşit turşumuz var. En çok sattığımız salatalık turşusu, acı biber turşusu ve lahana turşusu. Bir de müşterilerimiz etin yanında turşu suyunu çok tercih ediyorlar. Et biraz yağlı olduğu için müşterilerimiz turşu suyunu da çok tüketiyorlar. Ancak biz şunu öneriyoruz; turşu tüketin, ama her şeyin fazlası zarar. Etin de öyle, turşunun da öyle. Fazla tüketmeyi tavsiye etmiyorum. Bir de turşunun doğalını tüketsinler. Güvendikleri yerden alsınlar. Ev yapımı veya güvendikleri yerden alsınlar” diye belirtti.

“Koruyucu maddesi içermeyen turşu alın”
Turşucu Atalay, koruyucu madde içermeyen turşunun tercih edilmedi gerektiği ifade ederek şunları söyledi:
“Bizim ürünlerimizde koruyucu olmadığı için bu sıcaklarda turşular normalde yumuşuyor, eriyor. Marketten aldığınız ürünlerin çoğunda koruyucu madde var. Bu sebeple erime yapmaz. Biz yeni ürünlerimizle açtığımız için şuanda erime yapmaz. Sıkıntı yaşamıyoruz. Onun için müşterimize şunu tavsiye ediyoruz; yapabiliyorlarsa kendileri evde yapsınlar, yapamıyorlarsa güvendikleri yerlerden doğal olan ürünleri alsınlar.”
Bayramdan önce turşu fiyatlarında bir artış yaşanmadığı da dile getiren Atalay, bir kilo turşuyu 18, suyunun litresinin ise 8 liraya sattığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı ...
Özel bireyler ve ailelerine ücretsiz bayram tıraşı Özel bireyler aileleriyle birlikte ücretsiz bayram tıraşı oldular Anne Saniye Şenocak: “Oğlum 4 aydır tıraş olmamıştı”
YEREL HABERLER Özel bireyler ve ailelerine ücretsiz bayram ...
Eskişehirspor´da kümede kalma sevinci
YEREL HABERLER Eskişehirspor´da kümede kalma sevinci
Başkan Akgören: “Bu karar bize bir hediye, bir lütuf olarak bahşedildi”
YEREL HABERLER Başkan Akgören: “Bu karar bize bir hediye, bir lütuf ...
Otobüs şoförünü satırla yaralayan saldırgan sürücü yakalandı Yakalanan saldırgan sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Otobüs şoförünü satırla yaralayan saldırgan sürücü ...
Otobüs şoförü, trafik tartışmasında satırla yaralandı (2)
YEREL HABERLER Otobüs şoförü, trafik tartışmasında satırla yaralandı ...
Otobüs şoförü, trafik tartışmasında satırla yaralandı
YEREL HABERLER Otobüs şoförü, trafik tartışmasında satırla yaralandı
Tepebaşı’ndan bir hibe başarısı daha
YEREL HABERLER Tepebaşı’ndan bir hibe başarısı daha
Satırla saldırılan otobüs şoförü ölümden kıl payı kurtuldu Saldırgan sürücü trafikte yol vermediği iddiasıyla otobüs şoförünün kafasına satırla vurdu Otobüs şoförü Mustafa Kızıldağ: “‘Neden yol vermiyorsun’ diye küfür etti”
YEREL HABERLER Satırla saldırılan otobüs şoförü ölümden kıl payı ...
Kesim alanında görevli personele korona virüs eğitimi
YEREL HABERLER Kesim alanında görevli personele korona virüs eğitimi
Kurban etini getirene ücretsiz ‘kuru dinlendirme’ hizmeti Etler 30 gün boyunca özel dolaplarda işlem görüyor
YEREL HABERLER Kurban etini getirene ücretsiz ‘kuru dinlendirme’ ...
Müdür Sever hayvan pazarındaki son kontrolleri yaptı
YEREL HABERLER Müdür Sever hayvan pazarındaki son kontrolleri yaptı
Başkan Ataç’tan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Kurban Bayramı mesajı
Müdür Tiltay EMYO’yu tanıttı
YEREL HABERLER Müdür Tiltay EMYO’yu tanıttı
Pedallar 'güvenli yol' için çevrildi Eskişehir'de bisikletliler kazalara dur demek için toplandı
YEREL HABERLER Pedallar 'güvenli yol' için çevrildi Eskişehir'de ...
Eskişehir semt pazarında bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Eskişehir semt pazarında bayram yoğunluğu
Sineklerle mücadeleye devam ediliyor
YEREL HABERLER Sineklerle mücadeleye devam ediliyor
"Tercihim Eskişehir" üniversite adaylarını bilgilendirmeyi sürdürüyor
YEREL HABERLER "Tercihim Eskişehir" üniversite adaylarını ...
İnönü bayrama hazır
YEREL HABERLER İnönü bayrama hazır
Zabıta ekiplerinin bayram mesaisi
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinin bayram mesaisi
Başkan Kazım Kurt’tan bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kazım Kurt’tan bayram mesajı
Başkan Kesikbaş: "Dış ticaret açığı Haziranda geriledi"
YEREL HABERLER Başkan Kesikbaş: "Dış ticaret açığı Haziranda ...
Eskişehir Valisi Ayyıldız Rektör Erdal’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Eskişehir Valisi Ayyıldız Rektör Erdal’ı ziyaret etti
(Özel) Lezzetli et için kaliteli baharat şart Aromasız baharat eti tatsızlaştırır, “artık bitsin de kurtulalım şu etten” dedirtir Bayramdan önce baharat alırken bunlara dikkat Gurbetçiler ve Kurban Bayramı baharatçıların yüzünü güldürüyor Baharatçı Tuncay Tezcan; “Baharat alırken aroma, bekleme süresi, ürünün rengine dikkat edilmeli”
YEREL HABERLER (Özel) Lezzetli et için kaliteli baharat ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X