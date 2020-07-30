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Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nevzat Kıraç SMYO’yu tanıttı

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (SMYO) Müdürü Prof. Dr. Nevzat Kıraç,"Tercihim ESOGÜ" programı kapsamında meslek yüksekokulunun imkânlarına yönelik bilgilendirmede bulundu.

Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nevzat Kıraç SMYO’yu tanıttı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (SMYO) Müdürü Prof. Dr. Nevzat Kıraç,“Tercihim ESOGÜ” programı kapsamında meslek yüksekokulunun imkânlarına yönelik bilgilendirmede bulundu.
Sivrihisar’da bulunan okulun Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Makine ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarından bahseden Prof. Dr. Kıraç, Türkiye genelinde DGS başarı oranı en yüksek olan okullardan biri olduklarını söyledi. SMYO’nun tanıtım videosuna ESOGÜ resmi sosyal medya kanallarından ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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