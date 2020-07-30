Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nevzat Kıraç SMYO’yu tanıttı

"Daha dün gibi..."

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (SMYO) Müdürü Prof. Dr. Nevzat Kıraç,“Tercihim ESOGÜ” programı kapsamında meslek yüksekokulunun imkânlarına yönelik bilgilendirmede bulundu.

Sivrihisar’da bulunan okulun Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Makine ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarından bahseden Prof. Dr. Kıraç, Türkiye genelinde DGS başarı oranı en yüksek olan okullardan biri olduklarını söyledi. SMYO’nun tanıtım videosuna ESOGÜ resmi sosyal medya kanallarından ulaşılabiliyor.

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