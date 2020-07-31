Eskişehir'de sosyal mesafeli bayram namazı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı namazını kılmak için Reşadiye Camii'ne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı nedeniyle içeride yer kalmayınca bahçede yere seccade serip namaz kıldı.

Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren camileri doldurdu. Reşadiye Camii'ne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı nedeniyle içeride belirlenen kapasite dolunca, bahçede yere seccade serip namaz kıldı. Seccadesi olmayanlara cami görevlileri tarafından naylon seccade dağıtıldı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın da katıldığı namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2020-07-31 08:24:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.