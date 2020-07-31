Eskişehir'de sosyal mesafeli bayram namazı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de sosyal mesafeli bayram namazı

DHA

Eskişehir'de sosyal mesafeli bayram namazı


Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı namazını kılmak için Reşadiye Camii'ne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı nedeniyle içeride yer kalmayınca bahçede yere seccade serip namaz kıldı.
Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren camileri doldurdu. Reşadiye Camii'ne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı nedeniyle içeride belirlenen kapasite dolunca, bahçede yere seccade serip namaz kıldı. Seccadesi olmayanlara cami görevlileri tarafından naylon seccade dağıtıldı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın da katıldığı namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2020-07-31 08:24:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’de bayram namazı
YEREL HABERLER Eskişehir’de bayram namazı
(Özel) İşini son ana bırakanlar bıçakçılara akın etti Bıçakçıların mesaisi bayramın ilk gününde de devam etti Bayramın ilk gününde de bıçakçılarda yoğunluk yaşandı Melih Başak: “Müşterilerimiz için bayram yapmıyoruz”
YEREL HABERLER (Özel) İşini son ana bırakanlar bıçakçılara akın ...
İnönü Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıttı
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıttı
Eskişehir´de sosyal mesafesiz bayram alışverişi
YEREL HABERLER Eskişehir´de sosyal mesafesiz bayram alışverişi
Bayram tatili dolayısıyla drone ile trafik denetimleri sürüyor Eskişehir’de trafik ekipleri bayram mesaisinde
YEREL HABERLER Bayram tatili dolayısıyla drone ile trafik ...
Eskişehir´de bayram trafiğine `dronlu´ denetim
YEREL HABERLER Eskişehir´de bayram trafiğine `dronlu´ denetim
Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık’ın bayram mesajı
YEREL HABERLER Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık’ın bayram ...
Kurban Bayramı öncesi mangal kömürü satışları arttı
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi mangal kömürü satışları arttı
Başkan Bozkurt kapalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşla bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt kapalı pazar yerinde esnaf ve ...
Esnaflarda bayram öncesi müşteri yoğunluğu Eskişehir Ticaret Odası Meclis Üyesi Mehmet Kerenciler: “Geçen seneye göre azalma olsa da, şimdi işler iyi”
YEREL HABERLER Esnaflarda bayram öncesi müşteri yoğunluğu Eskişehir ...
Otobüs şoförünü satırla yaralayan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Otobüs şoförünü satırla yaralayan saldırgan adli ...
Eskişehir kurban pazarında `pandemi´ sakinliği
YEREL HABERLER Eskişehir kurban pazarında `pandemi´ sakinliği
EFSAD'tan Vali Ayyıldız’ı ziyaret
YEREL HABERLER EFSAD'tan Vali Ayyıldız’ı ziyaret
Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti’nden Rektör Erdal’a ziyaret
YEREL HABERLER Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti’nden Rektör Erdal’a ...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Köse’den Rektör Erdal’a ziyaret
YEREL HABERLER İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Köse’den ...
Kurban pazarında Covid-19 etkisi Virüs, Eskişehir'deki kurban satışlarını da etkiledi Birçok hayvan sahibi umduğu satışı yapamadı, bazıları maliyetinin altında satış yaptı
YEREL HABERLER Kurban pazarında Covid-19 etkisi Virüs, ...
İstinat duvarları dünyaca ünlü tabloların replikalarıyla süslendi
YEREL HABERLER İstinat duvarları dünyaca ünlü tabloların ...
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’dan ...
Eskişehir’de sosyal mesafesiz arefe yoğunluğu
YEREL HABERLER Eskişehir’de sosyal mesafesiz arefe yoğunluğu
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şenocak’tan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şenocak’tan Kurban Bayramı ...
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nevzat Kıraç SMYO’yu tanıttı
YEREL HABERLER Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. ...
ESOGÜ Turizm Fakültesi'nin proje başarısı devam ediyor
YEREL HABERLER ESOGÜ Turizm Fakültesi'nin proje başarısı devam ...
TEBEV ekipleri 62 hanede bayram temizliği yaptı
YEREL HABERLER TEBEV ekipleri 62 hanede bayram temizliği yaptı
Camilerde bayram temizliği
YEREL HABERLER Camilerde bayram temizliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X