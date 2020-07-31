Eskişehir’de bayram namazı

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Pandemi sürecinde camilerin kapatılması nedeniyle Ramazan Bayramı’nda toplu olarak bayram namazı kılamayan vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını camilerde kıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması nedeniyle vatandaşlar bu yıl Ramazan Bayramı’nda namazlarını camide kılamamıştı. Normalleşme adımlarıyla birlikte camilerde cemaat ile namaz kılınmasına izin verilirken, vatandaşlar Kurban Bayramı namazını camilerde kıldı. Eskişehir’de bayram namazına yoğun katılım gösteren vatandaşlar, belirlenen kurallar gereği yanlarında seccadelerini de getirerek sosyal mesafeye uygun şekilde saf tuttu. Zorlu geçen pandemi sürecinde ilk kez bayram namazı kılınmış oldu.

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