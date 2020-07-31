Eskişehir bayramda sessizliğe büründü

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Kurban Bayramı’nın ilk gününde Eskişehir kent merkezi sessizliğe büründü.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşların kurban kesiminde olması ve tatile çıkmaları nedeniyle Eskişehir kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Şehrin en işlek yerlerinden İsmet İnönü 1 Caddesi, Adalar ve Köprübaşı bölgeleri boş kaldı. Kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günleri hatırlatan görüntüler objektiflere yansıdı. Boş caddeler ve sokaklar adeta eski bayramları arattı.

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