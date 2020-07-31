Tepebaşı Belediyesinden kurban kesim hizmeti

Tepebaşı Belediyesi tarafından korona virüs tedbirlerine göre hazırlanan kurban kesim alanı, Eskişehirlilerin kurban ibadetlerini sorunsuz olarak yerine getirmesini sağladı.

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı’nda hazırladığı kurban kesim alanı ile vatandaşlara sorunsuz bir bayram yaşattı. Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, belediye ekipleri tarafından virüs ile mücadele kapsamında düzenlenerek kurban kesimi için hazır hale getirildi. Küçükbaş kurbanlıkları ile kesim alanına gelen vatandaşlar, ücretsiz kesim hizmetinden faydalanarak kurban ibadetlerini gerçekleştirdi. Hijyenik bir ortamda ve sağlık önlemleri çerçevesinde ibadetlerini yerine getiren kent sakinleri, sağlanan hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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