İş adamı Enver Öztürk hayatını kaybetti

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Eskişehirli iş adamı Enver Öztürk hayatını kaybetti.

Eskişehir'in tanınan ve sevilen iş adamlarından olan 80 yaşındaki Enver Öztürk, hayata gözlerini yumdu. Önceki dönem AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Işın Mediha Haskol Şahin'in de dedesi olan merhum Enver Öztürk'ün cenazesi, bugün Keskin Mahalle Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından, Keskin mezarlığına defnedilecek.

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