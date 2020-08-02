Başkan Bozkurt’tan kamu kurumlarına ve mahallelere bayram ziyareti

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Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçedeki kamu kurumlarına ve mahallelere bayram ziyareti gerçekleştirdi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde İnönü İlçe Emniyet Amirliği, Jandarma Komutanlığı ve Sağlık Ocağındaki görevli kamu personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Başkan Bozkurt, kamu kurumlarıyla bayramlaşmanın ardından ilçe mahallelerinden Seyitali, Erenköy, Dereyalak, Aşağıkuzfındık, Esnemez, Kümbet Akpınar, Kümbet, Kümbet Yeniköy, Dutluca ve Oklubalı'nda vatandaşları ziyaret ederek bayramlaştı.

Bayramlaşma ziyaretinden dolayı memnuniyet duyan ilçe sakinleri ve kamu personelleri, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

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