Kurban sonrası bu uyarılara dikkat Eskişehirli kasap Barış Güngör; "Gerçek kıyma kaburgadan olur"

Eskişehirli kasap Barış Güngör kurban etinin nasıl muhafaza edilmesi ve kıymanın nasıl çekileceği konusunda önerilerde bulundu.

Eskişehir de uzun yıllardır kasaplık yapan Barış Güngör, kurbanlık etin en iyi şeklinde nasıl muhafaza edileceği konusunda uyarılarda bulundu. Kıyma çekimi ve kasaplarda dikkat edilmesi gereken önlemlere de bahseden Güngör, kasaplardaki en yüksek talebin kıyma çektirmek olduğunu söyledi.



"Gerçek kıyma kaburgadan olur"

Kurban zamanında kıyma talebinin yüksek olduğunu aktaran Barış Güngör, “Genellikle kıyma çekmek için gelen arkadaşlarımız çoğunlukta oluyor. Kurbanda kemiklerin eti parçaladığı için inceltilmesi istiyorlar. Burada vatandaşa yardımcı oluyoruz. Kıyma da ise talep daha yüksek. Dolapta muhafaza etmek için genellikle bizim vatandaşlarımız kaburga yağlı oluyor der ama asıl kıyma kaburgadan olur. Kuşbaşı olarak da en iyi et bonfile, antrikot, buttan gelir" ifadeleri kullandı.



"Kıymadan sonra en çok talep sucuk yapımına geliyor"

Güngör, kıymadan sonra en çok talebin sucuk yapımına olduğuna dikkat çekerek, “Sadece kurbanlı daha çok talep oluyor. Şimdi vatandaşlarımız kendi etini muhafaza etmek için, dolapta daha iyi muhafaza etmek için kıyma çekiyorlar genellikle. Hem yerden tasarruf olsun diye hem de yemeğe daha pratik şekilde koyabiliyorlar. Talep biraz daha çoğaldı. Şimdi kurban bayramında en çok kıyma sonra da sucuğa talep olur. Üçüncü olarak da kuşbaşını sayabiliriz. Şimdi sucuk yapıldığı zaman 1 kiloya 50 gram baharat atılıyor. Tabii vatandaşlarımızın isteğine göre değişiyor bu. Mesela bazı acı istiyor bazı acısız istiyor. Talebe göre değişkenlik gösterebiliyor” dedi.



“Kurban bayramdan sonra fiyatlar düşüyor”

Kurban bayramdan sonra fiyatlarda düşüş olduğunu söyleyen Barış Güngör, “Ücretlerde değişiyor. 14 tl ile 16 tl arasında kilosu yapılıyor. Devletin belirlediği bir rakam var şu anda. Halk arasında da belli bir rakam daha var. Ramazan bayramı'ndan sonra 12 lira yükselme oluyor. Kurban Bayramı'ndan sonra ise düşüş oluyor. Ben firmam olarak 50 ile 55 lira arasında kıyma satışım oluyor” dedi.



Et kokmasını dikkat

Etin bozmaması ve kokmaması için vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Güngör, "Vatandaşlarımızı tavsiyem kurbanlarını kestikten sonra hemen poşetlere atılmaması. O poşetten eve geldiği zaman bir leğene ya da bir yere açmaları lazım çünkü et sıcak olduğu için kokar. Muhafaza etmek için ya buzdolabını atması lazım ya da buzdolabı yok ise bir leğene dökecek ve o şekilde muhafaza etmesini öneriyorum" diye konuştu.

