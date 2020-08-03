78 yaşında üçüncü üniversitesini bitirdi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemiyle emekli kimya öğretmeni hayallerinin peşinden gitti

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin sunduğu büyük olanak sayesinde Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programından 2018 yılında mezun olan 78 yaşındaki emekli Kimya Öğretmeni Orhan Adıgüzel, bir hayalini daha gerçekleştirdi.

Adıgüzel bu yıl da, Açıköğretim Fakültesi programlarından biri olan Emlak ve Emlak Yönetimi Programı’ndan mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Orhan Adıgüzel’i hayallerine olan bağlılığından ve azminden ötürü telefonla arayarak kendisine tebriklerini iletti. Orhan Adıgüzel, Rektör Erdal’a “Hayat bir diplomaya sığmaz” sloganıyla diplomasını kendisinden almak istediğini iletti. Mezununun isteğini sıcaklıkla karşılayan Rektör Erdal, 78 yaşındaki Adıgüzel'e sağlığını riske atmadan pandemi şartları elverir elvermez bu isteğini büyük bir mutlulukla yerine getireceğini belirtti. Telefon görüşmesi Prof. Dr. Fuat Erdal’ın ve Orhan Adıgüzel’in karşılıklı bayram tebrikleriyle son buldu.



“Anadolu Üniversitesi, yaşam boyu öğrenimin merkezi”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal, Anadolu Üniversitesi’nin Orhan Adıgüzel ve onun gibi hayallerinin peşinden koşan binlerce Açıköğretim Sistemi öğrencisi için “Yaşam boyu öğrenimin" merkezi olduğunu ifade ederek, öğrenimin yaşamın sadece bir evresinde gelişen sıradan bir etkinlik değil, yaşam boyu devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Yaşamın, bilim ve teknolojinin hızla değiştiğini ve bu bağlamda da pek çok yeniliğin gerçekleştiğini belirten Rektör Erdal, bu kapsamda herkesin yenilenmeye gereksinimi olduğunu ifade etti. Orhan Adıgüzel’in alanı olan kimya dışında da kendisini geliştirme gayesiyle iki ayrı Açıköğretim programından mezun olmasının Anadolu Üniversitesi ailesi olarak kendilerini mutlu ettiğini de söyledi.

Ayrıca dünyanın farklı coğrafyalarında, ayrı alanlarda, farklı yaş gruplarından pek çok bireye öğrenim olanağı sunan Anadolu Üniversitesi’nin Türkiye’ye ve dünyaya farklı alanlarda bu hizmeti sunmayı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğini belirten Rektör Erdal, Orhan Adıgüzel’in mezuniyetinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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