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Genç gezgin motosiklet kazasında hayatını kaybetti Eskişehir'de motosiklet kazası: 1 ölü 29 yaşındaki genç sosyal medyada yaptığı paylaşımdan 9 saat sonra hayatını kaybetti

İHA

Eskişehir'de, kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Genç gezgin motosiklet kazasında hayatını kaybetti Eskişehir'de motosiklet kazası: 1 ölü 29 yaşındaki genç sosyal medyada yaptığı paylaşımdan 9 saat sonra hayatını kaybetti

Eskişehir'de, kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; olay EskişehirKütahya kara yolu Yılanlı mevkinde yaşandı. Sercan Sönmezocak (29) yönetimindeki 35 ACM 159 plakalı motosiklet ile Uşak'tan Eskişehir istikametine geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle araç kontrolden çıktı. Motosiklet yol kenarındaki trafik uyarı levhasına çarpıp, tarlaya uçtu. Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklette, sürücü Sönmezocak olay yerinde hayatını kaybetti.
Ayrıca Sönmezocak'ın cansız bedeni, Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

'Son paylaşımını 9 saat önce yaptı'
Öte yandan yaşamını yitiren Sercan Sönmezocak'ın Uşak'tan, 9 saat önce sosyal medya üzerinden 'Yol başlasın' başlığıyla fotoğraf paylaşımı yaptı. Yakınlarının paylaşıma yaptığı, "Kazasıx belasız git abam dikkatli ol bk" yorumları ise yürekleri sızlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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