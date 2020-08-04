MAMYO at severleri Mahmudiye'de eğitim öğretime bekliyor Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oytun Meçik önlisans adaylarına seslendi: "Türkiye’deki en gelişmiş atçılık okuluyuz"

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Meslek Yüksekokulu (MAMYO) Müdürü Doç. Dr. Oytun Meçik “Tercihim ESOGÜ” programı kapsamında okulun imkânlarına yönelik bilgilendirmede bulundu.

MAMYO’nun Türkiye’deki en gelişmiş atçılık okulu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Meçik, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünün 40 kişilik kontenjanı bulunduğunu ifade etti. Okulun bünyesinde özel gereksinimli bireylere yönelik Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunduğunu da belirten Doç. Dr. Meçik, programın istihdam eğiliminin yüksek olduğunu kaydederek at severleri Mahmudiye’de eğitim öğretim görmeye çağırdı.

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