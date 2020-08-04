Kontrolsüz şerit değişikliği kazaya neden oldu: 2 yaralı

Eskişehir’de, bir otomobilin şerit değiştirirken bir başka araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Çevreyolu Bulvarı Prof. Dr. Orhan Oğuz Alt Geçidinde yaşandı. İddialara göre; akşam saatlerinde çevreyolu üzerinden Ankara istikametine giden 26 E 6841 plakalı otomobil sürücüsü, şerit değiştirdiği esnada aynı yönde seyreden 26 AAY 690 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle, sağa ve sola savrulan araçlar güçlükle durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, olaya tanıklık eden çevredekiler durumu 155 Polis İmdat Hattı ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede olası kazaların yaşanmaması adına yol güvenliğini sağladı. Sağlık ekipleri ise, ilk müdahalenin ardından yaralıları Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk etti.

Öte yandan ulaşımın tek şeritten sağlandığı kaza esnasında, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine devam etti.

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