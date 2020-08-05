Güçlü bağışıklık sistemi için D vitaminini ihmal etmeyin D vitamini eksikliğine dikkat İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent: "D vitamini eksikliği mutlaka tedavi edilmelidir"

Bağışıklık sistemi ve sağlıklı bir kemik gelişimi için D vitamininin hayati önem taşıdığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, "Yeterli düzeyde D vitamini alınmazsa çocuklar, yetişkinler ve yaşlılarda çeşitli kemik hastalıkları görülebilir" dedi.

Bağışıklık sistemi ve kemik gelişiminde D vitamini çok önemli bir yer tutuyor. Asıl kaynağı güneş ışınları olan D vitamini, hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kemik gelişimine büyük katkı sağlıyor. Sağlıklı bir kas gelişimi için de hayati önem taşıyan D vitamini eksikliği ise vücutta bazı sorunlara yol açabiliyor. Özellikle yaz aylarında güneş ışınlarının dünyaya daha dik gelmesi, D vitamini alımını kolaylaştırıyor. Fizyomer Fizik Tedavi Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, güneşin tepede olduğu 11.00 ve 15.00 saatleri arasında sadece 1520 dakikalık bir güneşlenmenin günlük D vitamini ihtiyacını karşıladığını belirtti.

Gıdalardan da D vitamini alınabilir

En önemli D vitamini kaynağının güneş olduğunu ancak çeşitli gıdalardan da D vitamini takviyesi alınabileceğini aktaran Dr. Hasan Levent, "D vitamini bağışıklık sistemimizin güçlü çalışması, sağlıklı kemik ve kas gelişimi için gerekli bir vitamindir. D vitamininin en önemli kaynağı güneş ışınlarıdır. Güneş ışınlarından fayda görmek için cildimizin muhakkak güneş ışınlarına maruz kalması gerekmektedir. Bunun için en uygun saatler sabah saat 11.00 ile öğleden sonra 15.00 arasıdır. Bu saatler arasında günde 1520 dakika güneşlenerek, vücudumuz gerekli D vitaminini almaktadır. Güneş ışınlarının yanında gıdayla da alınan D vitaminleri vardır. Özellikle süt ürünleri, yağlı balıklar; sardalya, uskumru, ton balığı zengin D vitamini kaynaklarıdır. Bunların dışında ayrıca D vitamini takviyeleri vardır" diye konuştu.

"D vitamini eksikliği mutlaka tedavi edilmelidir"

D vitamini eksikliğinin tüm yaş gruplarında önemli sağlık sorunlarına yol açtığının altını çizen Hasan Levent, D vitamini eksikliğinin birçok farklı semptomları olduğunu söyledi. D vitamini eksikliğinden şüphelenildiğinde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini vurgulayan Dr. Hasan Levent, "D vitamini eksikliğinde bazı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Vücudumuzda D vitamini kemik metabolizmasında bozulmalar meydana gelmektedir. Bunun sonucunda kemiklerde yumuşama ve bozulma oluştuğu için; kemik ve eklem ağrıları, kas ağrıları artmaktadır. Ayrıca halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, depresyon, uykusuzluk, baş ağrısı, sürekli üşüme ve özellikle baş bölgesindeki terleme artmaktadır. Eğer D vitamini eksikliğini tedavi etmezsek, özellikle çocuklarda raşitizm denilen eğrilme meydana gelmektedir. Yetişkinlerde osteomalazi dediğimiz kemik yumuşaması ve ileri yaşlarda da osteoporoz denilen kemik erimesi gözlenmektedir.

D vitamini eksiliği için öncelikle mutlaka doktora gidilmesi gerekmektedir. Çünkü tedavi kan testi sonucunda belirlenen D vitamini seviyesine göre yapılmaktadır. Yapılan kan testi sonucunda çıkan değerlere göre ampul ya da damla şeklinde takviyeler yapılmaktadır. Eğer bir doktora gitmeden gelişigüzel D vitamini takviyesi kullanılırsa bazı zararlı etkiler görülmektedir. Hatta zehirlenmelere yol açabilmektedir" ifadelerini kullandı.

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