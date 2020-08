Porsuk'taki su azlığı yüzünden çiftçiler mağdur Bölge için önemli bir sulama kaynağı olan Porsuk'ta balık ölümleri de başladı

– Eskişehir'in yanı sıra geçtiği bölgelerdeki tarım alanlarında önemli bir sulama kaynağı olan Porsuk'taki azalan su miktarı balık ölümlerine sebep olurken, çiftçiler tarlalarını sırayla sulamaya başladılar.

Yaklaşık bir aydır süre gelen mağduriyet, etkisini hala sürdürüyor. Porsuk’un geçtiği ilçe ve köyler de su azlığı nedeniyle balıklar can veriyor. Tarlasının sulama ihtiyacını buradan karşılayan onlarca çiftçi bu durum yüzünden sırayla sulama yapmaya başladı. Çiftçiler, yaptıkları sulamanın yeterli olmadığını belirterek verim kaybından korktuklarını anlatıyorlar.



“Alpu ovasının kanallarına dengesiz su akıtılması bu duruma neden oldu”

Konuyla alakalı şikâyetlerini dile getiren, Mihalıççık’a bağlı Hamitoğlu mahallesinde yaşayan ve Porsuk kenarındaki arazilerini yıllardır buradan sulayan Can Ilgaz; “Yıllardır arazilerimi Porsuk’tan suluyorum. Böyle bir durumla ilk kez karşılaştım. Suyun azlığı yüzünden üç gün Beylikova ve Mihalıççık bölgesi, diğer üç gün bizim doğumuzda kalan Sazak köyü ve civarı suyu kullanıyor. Su azlığı yüzünden yeterince arazimiz suya kanmıyor. Alpu ovasının suyu kendi kanallarına fazlaca ve dengesiz bir biçimde yönlendirmesi bu durumu açığa çıkardı diye düşünüyorum. Bu kötü gidişatın bize büyük çaplı etkileri olacaktır. Tarladaki ürün verimimizde önemli bir kayıp yaşanacağını ön görüyorum. Su şimdi nispeten birazcık yükseldi, ama yine de yeterli seviyede değil. Yetkililerin bir an önce müdahil olmasını istiyoruz” dedi.



“Böyle giderse balık namına bir şey kalmayacak”

Suyun az olması sadece bitkileri değil Porsuk’ta yaşayan balık sayısını önemli derece de etkilediğini dile getiren Can Ilgaz; “Biz bir şekilde günü kurtarmak için alternatif yollar buluyoruz, ama Porsuk’u yaşam alanı olarak kullanan binlerce balık var onlar ne yapsın? Yazık günah, bir sürü balık burada can veriyor. Onları gördükçe içim acıyor. Böyle giderse balık namına bir şey kalmayacak” diye konuştu.

