Cem Öğretir: “Eskişehir, öğrenciler için mükemmele yakın bir şehir”

Tercih dönemindeki üniversite adayları için Eskişehir’de yer alan Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin (ESTÜ) bir araya gelerek oluşturduğu “Tercihim Eskişehir” platformu, adaylarla alanının deneyimli ve seçkin isimlerini bir araya getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda yolu Eskişehir’den geçmiş ATV Ana Haber Spikeri ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Mezunu Cem Öğretir, “Tercihim Eskişehir” platformu üzerinden gerçekleştirilen çevrimiçi söyleşide, üniversite adaylarına deneyimlerini anlattı.



Cem Öğretir: “Eskişehir beni ben yaptı”

Öğrencilik hayatının tamamını Eskişehir’de yaşadığını belirten Öğretir şunları söyledi:

“Eskişehir’in beni ben yaptığını söyleyebilirim. Televizyon kariyerime ilk adımım Anadolu Üniversitesi stüdyolarında gerçekleşti. Çok küçük yaşta ilk defa kamera önüne buradaki stüdyolarda çıktım. Özellikle stüdyonun kokusu beni çok etkiledi ve aynı zamanda etrafta koşuşturan insanların olması, kamera önünde yer almanın verdiği heyecan da çok ilgimi çekti. Bu nedenle meslek planlamamı televizyonculuğa yönelttim.”



“Anadolu Üniversitesi sayesinde sektöre donanımlı bir şekilde başladık”

Meslek hayatına başlamadan önce Anadolu Üniversitesi’nde okuduğu için her zaman kendini çok şanslı gördüğüne dikkat çeken Öğretir, öğrencisi olduğu İletişim Bilimleri Fakültesi’nde öğrencilerin mesleği ile ilgili her cihaza dokunup yakından görebildiklerine değindi. Cem Öğretir: “Başka şehirlerde okuyan arkadaşlarımız ise bu cihazların sadece çizimlerini görürlerdi. Bizim bu cihazlarla tanışmamız çok erken oldu. Aynı zamanda bu cihazların teknolojilerini de yakından takip edebiliyorduk, çünkü okulumuz da teknolojiyi yakından takip ediyordu. Bu sayede de piyasaya çok donanımlı şekilde çıktık.”



“Öğrencilik sadece okula gidip gelmek değildir”

Eskişehir’in öğrenci kenti, yaşanılır ve entelektüel seviyesi yüksek bir kent olduğunun altını çizen Öğretir, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“İşin teknik alt yapısı verildiği zaman önünüzde kimse duramaz. Benim okuduğum yıllar da dahil olmak üzere hâlâ böyle olduğunu düşünüyorum. Alanımla ilgili her şeyi üretme fırsatı buldum ve bu sayede sektöre girdiğim zaman bocalamadım. Okurken bir an önce iş hayatına atılmak istedim bu yüzden öğrencilik hayatım çok yoğun bir şekilde geçti, şehirde mesafeler çok uzak olmadığı için birçok farklı iş tecrübesini arka arkaya yaşayabildim. Öğrencilik hayatımda hep aktif oldum. Bu nedenle öğrenci kulüplerine çok fazla zaman ayıramadım ama yeni öğrenci olacak arkadaşlarıma bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Öğrencilik, sadece okula gidip gelmek değildir.”

“Öğrencilere vereceğim son tavsiye hiçbir şeyden korkmayın”

Anadolu Üniversitesi Mezunu Cem Öğretir konuşmasına şu şekilde son verdi:

“Eskişehir, öğrenciler için mükemmele yakın bir şehir. Neden mükemmel değil derseniz, burada kişilerin beklentileri farklı olabilir. Eskişehir, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin gençliklerini geçirecekleri mükemmel bir şehir. Öğrencilere söyleyebileceğim son tavsiye ise hiçbir şeyden korkmamaları ve kendilerine katkı sağlayacakları okulları seçmeleri. Anadolu Üniversitesi çok köklü bir kurum, şehirdeki diğer üniversitelerin temelinde ise Eskişehir bulunmakta. Eskişehir ve üniversiteleri ayrılmaz bir bütündür.”

