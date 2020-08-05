Tepebaşı'nda ilaçlama çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi, sinek türlerine karşı yaptığı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Teknik donanımlı araçlar ile ilaçlama yapan belediye deneyimli personeli, ilçe genelinde çalışma gerçekleştiriyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün larvasit ve uçkun (sinek türleri) ilaçlamaları tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik, su kanalları gibi sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması yapılıyor. Teknik donanımlı araçlar ile çalışan deneyimli belediye personeli, gün içi ile birlikte gece saatlerinde de ilaçlama gerçekleştiriliyor.

Tepebaşı ilçe sınırlarındaki merkez ve kırsal mahallelerde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar kullanıldığını belirtti.

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