İmam Korona virüse yakalanınca cami 2 gün ibadete kapalı kaldı Eskişehir Müftülüğü başka bir imam görevlendirdi, dezenfekte edilen Dekovi Camii ibadete yeniden açıldı

Eskişehir'de, imam hatibinin Korona virüse yakalanması üzerine 2 gün kapalı kalan Dekovil Camii bugün tekrar ibadete açıldı.

Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahalle'deki camide görevli imam hatip Ahmet Tıraşçı, geçtiğimiz haftalarda Ankara'da bir düğüne katıldı. Düğün sonrasında Korona virüs belirtilerinin görülmesi sonucu ailesi ile birlikte test yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkası sonucu Tıraşçı ve ailesi hastanede tedavi altına alındı. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu Tıraşçı'nın 100 kişi ile temas halinde olduğu belirlenirken, bu kişilere de Korona virüs testi uygulandı.

Kapalı cami yeniden ibadete açıldı

Ahmet Tıraşçı'nın görev yaptığı Dekovil Camii, Eskişehir Müftülüğünün talimatı doğrultusunda 2 gün boyunca ibadete kapatıldı. Bu süreçte camide dezenfekte çalışmaları yapılırken caminin girişine, “Camimizde korona virüs çıkması nedeniyle müftülük emriyle ikinci bir emre kadar kapalıdır. Cami cemaatimiz kendilerini evlerinde izole etsinler” ifadesi yazıldı.

Eskişehir Müftülüğü hastanede tedavi altında olan imam Tıraşçı'nın yerine ise başka bir imam görevlendirdi. Dekovi Camii, bugün öğle namazından itibaren ibadete yeniden açıldı.

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