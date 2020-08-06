Valilikten ‘sahte haber’ açıklaması

Eskişehir Valiliği, içinde Eskişehir’in de bulunduğu bazı büyükşehirlerde Covid19 nedeniyle sokağa çıkma yasağın başlatıldığı ile ilgili sosyal medyada dolaşan haberi yalanladı.

1 Ağustostan 9 Eylüle kadar bazı büyükşehirler ve Zonguldak ile 15 ilde sokağa çıkma yasağı haberi sahte çıktı. Bir kaç gündür sosyal medyada yayılan bu haber vatandaşlar arasında endişe oluşturuyor. Söz konusu Eskişehir Valiliği yayılan sahte haberi hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Covid19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanalarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur” diye vatandaşları uyardı.

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