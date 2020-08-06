Anadolu Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı’nda yerini aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı’nda yerini aldı

İHA

Anadolu Üniversitesi 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020'nın ilk gününde, yaklaşık bin 800 öğrenci adayı tarafından ziyaret edildi.

Anadolu Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı’nda yerini aldı

Anadolu Üniversitesi 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020'nın ilk gününde, yaklaşık bin 800 öğrenci adayı tarafından ziyaret edildi.
Pandemi süreciyle birlikte çevrimiçi ortama taşınan tercih fuarlarına “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020”de eklendi. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın Twitter üzerinden yaptığı davet ile başlayan fuarda Anadolu Üniversitesi de bilgilendirici malzemelerin yanında online danışmanlık hizmetiyle birlikte yerini aldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, sanal fuar afişini paylaşarak yaptığı açıklamada ”Sevgili öğrenciler, öncelikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bugünlerde program ve üniversite tercihi bağlamında geleceğiniz açısından önemli bir karar verme sürecindesiniz. İçinde bulunduğunuz şartları da dikkate alarak, üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” adıyla üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak amacıyla bir fuar düzenleyeceğiz. YÖK çatısı altında, 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek Sanal Fuarda, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz. Bu fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.
Fuarın ilk gününde Anadolu Üniversitesi standını yaklaşık 1800 öğrenci adayının ziyaret etti. Stantta görevli danışmanların 250 kişinin üniversite, bölümler ve kampüs olanakları hakkındaki sorularını yanıtladığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kasaplar bu bayram umduğunu bulamadı Kurban kesimi, doğrama, parçalama, kıyma veya sucuk yaptırma gibi işler beklentilerini karşılayamadı
YEREL HABERLER Kasaplar bu bayram umduğunu bulamadı Kurban kesimi, ...
Üniversite tercihlerini puana değil sıralamaya göre yapın Hayalci değil gerçekçi tercih yapın Eğitim Uzmanı Şeval Tosun; "Adayların kesinlikle puana göre değil, sıralamaya göre tercih yapmaları gerekiyor" "Sayısal ve eşit ağırlıkta, belirli puan aralıklarında bir yığılma söz konusu" "Puan tutuyor diye istenilmeyen üniversiteleri tercih etmek yerine, gerçekten istedikleri bölümleri tercih faydalı olacaktır"
YEREL HABERLER Üniversite tercihlerini puana değil sıralamaya göre ...
Valilikten ‘sahte haber’ açıklaması
YEREL HABERLER Valilikten ‘sahte haber’ açıklaması
FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
Eskişehir Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 4’üncü basamakta
YEREL HABERLER Eskişehir Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ...
İmam Korona virüse yakalanınca cami 2 gün ibadete kapalı kaldı Eskişehir Müftülüğü başka bir imam görevlendirdi, dezenfekte edilen Dekovi Camii ibadete yeniden açıldı
YEREL HABERLER İmam Korona virüse yakalanınca cami 2 gün ibadete ...
Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp araçla kaçan 4 şüpheli gözaltına alındı Araçta yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve polis frekansına kayıtlı telsiz ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp araçla kaçan 4 şüpheli ...
Duyarsız motosiklet sürücüleri kaldırımları işgal ediyor Kaldırımlar sanki onlara ait
YEREL HABERLER Duyarsız motosiklet sürücüleri kaldırımları işgal ...
Yüzyıllardır suyu kesilmeyen çeşme
YEREL HABERLER Yüzyıllardır suyu kesilmeyen çeşme
Katıldığı düğünde koronavirüs bulaşan cami imamı ve ailesi tedavi altında
YEREL HABERLER Katıldığı düğünde koronavirüs bulaşan cami imamı ve ...
Odunpazarı Belediyesi personeline sağlık taraması
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi personeline sağlık taraması
Tepebaşı'nda ilaçlama çalışmaları
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda ilaçlama çalışmaları
Kurban Bayramında Eskişehir’de 70 bin 815 hayvan kesildi Eskişehir’de kurban bereketi yaşandı Eskişehirli üreticiler kentin kurban ihtiyacını karşıladığı gibi diğer illere de kurbanlık hayvan satışı yaptı
YEREL HABERLER Kurban Bayramında Eskişehir’de 70 bin 815 hayvan ...
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Rektör Erdal’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Rektör ...
Cem Öğretir: “Eskişehir, öğrenciler için mükemmele yakın bir şehir”
YEREL HABERLER Cem Öğretir: “Eskişehir, öğrenciler için mükemmele ...
Porsuk'taki su azlığı yüzünden çiftçiler mağdur Bölge için önemli bir sulama kaynağı olan Porsuk'ta balık ölümleri de başladı
YEREL HABERLER Porsuk'taki su azlığı yüzünden çiftçiler mağdur Bölge ...
Bu ilçedeki kurs kızları bir araya topladı Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam: “Kızlarımız kursta çok mesafe aldı” Kursun öğretmeni Cansu Birinci: “Sarıcakaya’da bulunan tüm gençlerimiz katılabiliyor”
YEREL HABERLER Bu ilçedeki kurs kızları bir araya topladı Sarıcakaya ...
Güçlü bağışıklık sistemi için D vitaminini ihmal etmeyin D vitamini eksikliğine dikkat İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent: "D vitamini eksikliği mutlaka tedavi edilmelidir"
YEREL HABERLER Güçlü bağışıklık sistemi için D vitaminini ihmal ...
Anne adaylarının en büyük düşmanı ‘hamilelikteki yanlış inanışlar’
YEREL HABERLER Anne adaylarının en büyük düşmanı ‘hamilelikteki ...
Kontrolsüz şerit değişikliği kazaya neden oldu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolsüz şerit değişikliği kazaya neden oldu: 2 ...
Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimleri 3 bin katılımcı ile sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimleri 3 bin katılımcı ...
Prof. Dr. İhsan Solaroğlu çevrimiçi platformda üniversite adayları ile buluşacak
YEREL HABERLER Prof. Dr. İhsan Solaroğlu çevrimiçi platformda ...
Yaz dönemi kurs kayıtları başlıyor
YEREL HABERLER Yaz dönemi kurs kayıtları başlıyor
ESOGÜ, Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020'de
YEREL HABERLER ESOGÜ, Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020'de

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X