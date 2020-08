Kasaplar bu bayram umduğunu bulamadı Kurban kesimi, doğrama, parçalama, kıyma veya sucuk yaptırma gibi işler beklentilerini karşılayamadı

– Eskişehir’de et sektöründe hizmet veren birçok kasap, Korona virüs sürecine denk gelen Kurban Bayramı’nda beklentinin altında iş yaptığını belirtti.

Bu yıl pandemi sürecine denk gelen Kurban Bayramı’nda kasaplar, önceki yıllara nazaran müşteri kaybı yaşadı. Özellikle; hayvan kesimi, et parçalama, kıyma ve sucuk çekme gibi işlemlerin yapımını üstlenen kasaplar, bu yıl pek tercih edilmedi. Bayramda iş yapamayan kasaplar, kurban kesen vatandaşların mutfağında et olacağından dolayı bir müddet iş yapamamaktan endişe ediyor.



“Kasapların işi yarı yarıya düştü”

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, kasapların iş durumunu değerlendirdi. Bilen, “Bizim için Korona virüs gölgesinde geçen bir bayram oldu. Esnafımız zor koşullar altında bir bayram geçirdi. Vatandaşımızın da alım gücünün düşünerek bu süreçte birçok kurban elde kaldı. Kasaplarımızın işi durağan geçti. Malum Kurban Bayramı’nda birçok yerlerde izinsiz parçalama, kıyımlar vesaire oldu. Marketler hatta bakkallara kadar indi. Dolayısıyla kasaplar da bundan olumsuz etkilendi. Bölge bölge yerine göre değişti. Ancak bu sene genel olarak kasap arkadaşlarımız işlerinden memnun değiller, işlerinin yarı yarıya düştüğünü söylüyorlar. Bu süreçten sonra birçok vatandaş et stokladı. Kasaplarda satışlar da durdu. Esnaf arkadaşlarımızın 11,5 ay işleri çok durağan olur” diye konuştu.



“Bakanlık fiyatları gözden geçirmeli”

Bakanlığın hayvan alım konusunda fiyatları gözden geçirmesi gerektiğini aktaran Bilen, “Bizim bir de hayvan satıcılarımız var onlar da bize bağlı. Onların da elinde kalan hayvanları Tarım Bakanlığımız önümüzdeki günlerde alacaklarını açıkladı ama fiyatları çok düşük. Canlı hayvanın kilosunu 17 liradan alacaklar. Normalde kurbanlık canlı fiyatı kuzularda bin 5002 bin lira arasında satılıyor. Et Balık Kurumu tarafından alınan hayvanlar 17 liradan alınırsa, yarı fiyatına yani 850 ile bin lira arasında bir fiyatta alınacak. Bu da üreticilerimize, bestecilerimizi çok ciddi bir şekilde yaralayacak. Onları zarara uğratacaktır. Bu fiyatları bir defa daha gözden geçirmeliler” dedi.



“Tezgâhlar boş kaldı”

Bayramın ardından 2 ay boyunca kırmızı et satışlarının olmayabileceğini belirten kasap Hüsameddin Şen, “Bayram dolayısıyla evlerde et stoku olduğu için 2 ay boyunca satışımız olmayabilir. Olsa da çok az miktarda olur. EylülEkim aylarına kadar böyle devam edecek. Bayramda fazla iş olmadı. Izgara mevsimi olduğu için tavuktan umutluyuz oda 10 güne kadar açılır” şeklinde konuştu.



Kurban günlerinde yoğunluk yaşayanlar da vardı

Öte yandan az da olsa Eskişehir’de bulunan bazı kasaplar, Kurban Bayramında diğer meslektaşlarından biraz daha fazla yoğunluk yaşadı. Şehir merkezi, Odunpazarı ve Tepebaşı merkezlerinde bulunan kasaplar, bu süreçte geçmişi aratmayan talep aldı. Bu kasaplardan biri olan Ferhat Çülük, “Bayramın 4’üncü gününe kadar çok yoğun çalıştık. Kurbanlıkları parçaladık, kıymalıkları çektik, kuşbaşılıkları doğradık, kuzuları parçaladık. Böyle geçti et parçalayarak. En çok küçükbaş hayvan geldi, kuzu eti geldi. Bunları evde parçalayamadıkları için buraya getirdiler, karkas olarak. Biz burada istedikleri şekilde parçaladık pişirilebilecek hale getirdik. Buzdolabı poşetine koyarak evde saklamaya başladılar. Hala tek tük getiren var. Bayramdaki kadar yoğunluk yok. Bayramdan sonra yoğunluk düştü artık. 23 parça geliyor. Bayram süresince 4 günde 500 kilo yapmışızdır. Kuşbaşılık, kuzu da 5060 tane parçalamışızdır” dedi.

Müşterini hijyen konusuna dikkat eden kasap Çülük bu konuda, “Müşterileri teker teker dükkana soktuk, etleri teker teker parçaladık, her müşteriyi kolonya verdik, peçete verdik, temiz poşetlere etleri çektik, kimse ile temas etmedik” diye belirtti.

