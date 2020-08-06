Sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayıp kaçtı

Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de kimliği belirsiz kişi, sokak ortasında tartıştığı Kamil Gül´ü (36) tabancayla 5 el ateş edip, ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Gül, hastaneye kaldırılırken, polis de şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, Odunpazarı ilçesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, sokak ortasında Kamil Gül ile tartıştı. Şüpheli, kısa sürede çıkan kavgada belinden çıkardığı tabancayla Gül´e 5 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Bacağından vurularak ağır yaralanan Gül, çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturma başlatırken, olay yerinde yapılan incelemede 5 tabanca mermisi bulundu. Olayı görenlerin verdiği bilgilerle şüphelinin eşkali belirlenirken, yakalanması için inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2020-08-06 13:42:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.