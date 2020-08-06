Sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayıp kaçtı

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Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de kimliği belirsiz kişi, sokak ortasında tartıştığı Kamil Gül´ü (36) tabancayla 5 el ateş edip, ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Gül, hastaneye kaldırılırken, polis de şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, sokak ortasında Kamil Gül ile tartıştı. Şüpheli, kısa sürede çıkan kavgada belinden çıkardığı tabancayla Gül´e 5 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Bacağından vurularak ağır yaralanan Gül, çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturma başlatırken, olay yerinde yapılan incelemede 5 tabanca mermisi bulundu. Olayı görenlerin verdiği bilgilerle şüphelinin eşkali belirlenirken, yakalanması için inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2020-08-06 13:42:54



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