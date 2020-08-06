Eskişehir´de 'koronavirüs' denetimi



Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler, kafeler ve restoranlarda denetimler yapıldı. Vali Yardımcısı Alper Balcı´nın da katıldığı denetimlerde Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri de yer aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi yapılacağını açıklamasının ardından genelge kapsamında, bu sabah itibarıyla Eskişehir´de de denetimler başladı. Tepebaşı ilçesinde, Vali Yardımcısı Alper Balcı´nın da katıldığı denetimlerde Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri de yer aldı. Halkın yoğun olduğu caddelerin yanı sıra uygulamada restoranlar, kafeler, berberler, kuyumcu dükkanları, bankalar, eczaneler, kahveler ve lokantalar da tek tek denetlendi. Vali Yardımcısı Balcı, sokakta maskesiz dolaşanları uyararak, maske takmasını sağladı. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2020-08-06 13:57:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.