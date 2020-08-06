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Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı Kimliği belirsiz şahıs 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı Polis firari şahsı arıyor

İHA

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı Kimliği belirsiz şahıs 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı Polis firari şahsı arıyor

Eskişehir’de meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kırmızıtoprak Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Öğle saatlerinde cadde üzerindeki bir iş yerinin önünde oturan Kamil G. (36), kimliği henüz belirlemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. İş yeri önünde 5 el ateş eden şüpheli, Kamil G.’nin bacaklarına 3 mermi isabet ettirdi. Ardından kimliği belirsiz şüpheli firar etti.
Olaya tanıklık eden çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahale sonrası Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti.

Polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı
Yaşanan silahlı saldırının akabinde olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çapta çalışma başlattı. Ekipler, firari şahsın kaçış güzergahını güvenlik kameraları ve şehir polis kameraları üzerinden araştırıp, olaya tanıklık eden kişilerin ifadelerini aldı.
Öte yandan polisin silahlı saldırıyı gerçekleştiren firari şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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