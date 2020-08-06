Analog saatler için zaman daralıyor

Son günlerde dijital ve akıllı saatlere olan talebin artmasıyla birlikte analog kol saatlerine ilgi azaldı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kol saatlerindeki çeşitlilik her geçen gün artıyor. Analog kol saatlerin unutulmaya başladığı günümüzde akıllı saatlere olan ilgi artarak devam ediyor. Akıllı ve dijital saatler nedeniyle yavaş yavaş raflardan inen analog saatler, meraklıları haricinde artık aksesuar olarak tercih ediliyor.



"Akıllı saatler satışlarımızı etkiledi"

Eskişehir'de yaklaşık yarım asırdır saat sektöründe hizmet veren Muzaffer Yürütür, akıllı saatlerin satışlarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Baba mesleğini sürdüren Yürütür, "Telefon şirketlerinin çıkardığı bu akıllı saatlerin zamanı göstermek dışın da pek çok özelliği var. Telefonu cebimizden çıkarmadan birçok işlemi oradan yapıyoruz. Bu kadar kolaylık tabi ki ilgi görüyor ve kendini sattırıyor. Bu ilgiyi bizzat biz saatçiler olarak çok net hissettik ama bence eski analog saatlerin yeri ayrı. Görünüşü olsun, işleyişi olsun, klasik havası olsun analog saatte bulunan özellikler ayrı" diye konuştu.



"Saati sadece saatçiler satsın"

Saatçilik mesleğinin bir başka sorunundan da bahseden Yürütür, sahte saatlerin sokak aralarında satılmaması gerektiğini belirtti. Yürütür, "Ben bu mesleği profesyonel olarak, belgem ile yapıyorum. Ama bu belgeye sahip olmayanların da saat sattığını gözlemliyoruz. Genelde yurt dışından gelen ve orijinalini görünüş olarak andıran saatler ucuz olduğu için talep görüyor. Saat alınacaksa sağlamı alınmalı ve uzun yıllar kullanılmalı. Sokak satıcıları dışında kuyumcularda saat satmaları beni rahatsız ediyor bu etik değil. Yani ben altın satmam doğru olmayacağı gibi onlarında saat satmaları aynı şekilde yanlış. Oradan aldıkları saatler bozulduğunda yine biz tamir ediyoruz. Birçok kez gerekli mercilere şikâyette bulunsak da her nedense karşılığını bulamadık" dedi.

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