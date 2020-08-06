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Vali yardımcısı ile minik kız arasında gülümseten anlar Eskişehir’de Covid-19 tedbirleri denetlendi Tüm kurumlar denetimlere katılım gösterdi

İHA

Eskişehir'de valilik koordinesinde oluşturulan ekipler, kent merkezindeki iş yerleri ile semt pazarlarında korona virüs (Covid19) denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın maske takmak istediği minik Elif arkasını dönerek maskeyi kendisi takmak isteyince gülümseten anlar yaşandı.

Vali yardımcısı ile minik kız arasında gülümseten anlar Eskişehir’de Covid-19 tedbirleri denetlendi Tüm kurumlar denetimlere katılım gösterdi

Eskişehir’de valilik koordinesinde oluşturulan ekipler, kent merkezindeki iş yerleri ile semt pazarlarında korona virüs (Covid19) denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın maske takmak istediği minik Elif arkasını dönerek maskeyi kendisi takmak isteyince gülümseten anlar yaşandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla, tüm Türkiye’de Covid19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Valilikler koordinesinde oluşturulan ekiplerle pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve yaşam alanları denetlendi.
Eskişehir’de ise Vali Yardımcısı Alper Balcı’nın katılımıyla Tepebaşı ilçesinde yapılan denetimlere; İl Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve ilgili kurum müdürlüklerinin temsilcileri katıldı. Vatandaşların yoğun olduğu caddelerin yanı sıra denetimlerde restoranlar, kafeler, berber salonları, bankalar, eczaneler, kahvehaneler ve lokantalar tek tek kontrol edildi. İş yerlerinde, maske ve sosyal mesafenin uygulamalarının yanı sıra hijyen kontrolleri titizlikle gerçekleştirildi. Ayrıca kontrollerde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere ise polis ve zabıta ekiplerince uyarılarda bulunuldu.

’Vali Yardımcısı Balcı, maskesiz minik Elif ile ilgilendi
Öte yandan babaannesiyle birlikte gezmeye çıkan Elif İnci isimli minik kız ile Vali Yardımcısı Alper Balcı arasında gülümseten anlar yaşandı. Polis ekiplerince verilen maskeyi Balcı takmak istese de, minik Elif arkasını dönerek kendi takmak istedi. Maskesini takan minik kızı Balcı alkışlayarak uğurladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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