Kilosu 15 bin lira değerinde İspanyol Safranı’nın fiyatı görenleri şaşırtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilosu 15 bin lira değerinde İspanyol Safranı’nın fiyatı görenleri şaşırtıyor

İHA

İçinde barındırdığı zengin besin değerleriyle şifa deposu olarak bilinen İspanyol Safranı, kilosu 15 bin liraya aktarlarda alıcı buluyor.

Kilosu 15 bin lira değerinde İspanyol Safranı’nın fiyatı görenleri şaşırtıyor

İçinde barındırdığı zengin besin değerleriyle şifa deposu olarak bilinen İspanyol Safranı, kilosu 15 bin liraya aktarlarda alıcı buluyor.
Latince adı Crocus Sativus olan safran, yetiştirilmesi oldukça zor olmasına rağmen oldukça geniş bir kullanım alanına sahip. Tıp dünyası başta olmak üzere kozmetik ve tekstil gibi birçok sektörde kullanılan safran, vatandaşların sofrasında da sıklıkla kendisine yer buluyor. İçinde barındırdığı besin değerleriyle kanser de dahil olmak üzere birçok sağlık sorununda destek amaçlı kullandığı bilinen otun aktarlardaki fiyatları ise cep yakıyor. Şifa deposu İspanyol Safranı’nın kilosu 15 bin lirayı geçerken vatandaşlar gram olarak satın almayı daha çok tercih ediyor.
“10 gramı 150 lira değerinde”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan aktar Koray Özkılıç, İspanyol Safranı’nın yetiştirilmesi ve toplanmasının oldukça zor olduğunu belirtti. Kilosunun 15 bin lira değerinde satıldığını ve herkesin tüketebileceği bir bitki olmadığını sözlerine ekleyen Özkılıç, “Safran bitkisi özel ve nazik bir bitkidir. Çok fazla çıkan bir bitki değil. Toplanması da zahmetli ve meşakkatlidir. Kalp damarlarını yumuşatmada ve korumada büyük etkisi vardır. Bu sebeple şifa için kullanılır. İlaçların ana maddesi olarak kullanılır. Lüks mutfaklarda, restoranlarda yemeklere lezzet verici olarak kullanılır. Çay bardağında suyun içine iki üç tane atıp bekledikten sonra içebilirsin. Çok az çıktığı için fiyat bu kadar pahalı. Üretimi çok olan bir şey değil. Kilosu 15 bin liradan satılıyor. Genelde 10 gram şeklinde satılıyor. 10 gramı 150 lira değerinde. Genelde bilen biliyor. Herkesin hemen alıp tüketebileceği bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de 7 gün 24 saat canlı Kur’an-ı Kerim okunmaya başlandı Vali Ayyıldız'ın talimatı ile 2 cami ve 2 Kur'an kursunda görevliler Kur'an-ı Kerim okuyor İl Müftü Vekili Çayır: “Eskişehir için her gün bir Hatim-ı Şerif yapılıyor”
YEREL HABERLER Eskişehir'de 7 gün 24 saat canlı Kur’an-ı Kerim ...
(Özel) Friglerden kalma mağaralar ilk kez görüntülendi Sadece birkaç kişinin bildiği mağaralar gün yüzüne çıktı Bölgede yaşayan Mehmet Yaşar Öztürk; "Mağaralar hiç tahrip edilmemiş, turizme kazandırılmasını istiyoruz" "Burası gezilip görülmesi gereken doğal bir yer"
YEREL HABERLER (Özel) Friglerden kalma mağaralar ilk kez ...
Kızına sağlık raporu vermeyen doktorlara saldırdı
YEREL HABERLER Kızına sağlık raporu vermeyen doktorlara saldırdı
Vatandaşları toprakla buluşturan Esentepe Mahalle Bahçesi beğeni topluyor
YEREL HABERLER Vatandaşları toprakla buluşturan Esentepe Mahalle ...
Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyarete açıldı
Rektör Erdal, Tercih Meselesi’ne konuk oldu
YEREL HABERLER Rektör Erdal, Tercih Meselesi’ne konuk oldu
Rektör Erdal’a ziyaretler sürüyor
YEREL HABERLER Rektör Erdal’a ziyaretler sürüyor
Vali yardımcısı ile minik kız arasında gülümseten anlar Eskişehir’de Covid-19 tedbirleri denetlendi Tüm kurumlar denetimlere katılım gösterdi
YEREL HABERLER Vali yardımcısı ile minik kız arasında gülümseten ...
Beylikova’da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Beylikova’da korona virüs denetimi
Analog saatler için zaman daralıyor
YEREL HABERLER Analog saatler için zaman daralıyor
Başkan Kurt Kent Ormanındaki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kurt Kent Ormanındaki çalışmaları inceledi
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı Kimliği belirsiz şahıs 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı Polis firari şahsı arıyor
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı Kimliği ...
Eskişehir´de 'koronavirüs' denetimi
YEREL HABERLER Eskişehir´de 'koronavirüs' denetimi
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayıp kaçtı
YEREL HABERLER Sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla ağır ...
Yaz mevsiminde en çok karışık kuruyemiş çeşitleri tercih ediliyor
YEREL HABERLER Yaz mevsiminde en çok karışık kuruyemiş çeşitleri ...
Kasaplar bu bayram umduğunu bulamadı Kurban kesimi, doğrama, parçalama, kıyma veya sucuk yaptırma gibi işler beklentilerini karşılayamadı
YEREL HABERLER Kasaplar bu bayram umduğunu bulamadı Kurban kesimi, ...
Anadolu Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı’nda yerini aldı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı’nda yerini aldı
Üniversite tercihlerini puana değil sıralamaya göre yapın Hayalci değil gerçekçi tercih yapın Eğitim Uzmanı Şeval Tosun; "Adayların kesinlikle puana göre değil, sıralamaya göre tercih yapmaları gerekiyor" "Sayısal ve eşit ağırlıkta, belirli puan aralıklarında bir yığılma söz konusu" "Puan tutuyor diye istenilmeyen üniversiteleri tercih etmek yerine, gerçekten istedikleri bölümleri tercih faydalı olacaktır"
YEREL HABERLER Üniversite tercihlerini puana değil sıralamaya göre ...
Valilikten ‘sahte haber’ açıklaması
YEREL HABERLER Valilikten ‘sahte haber’ açıklaması
FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
Eskişehir Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 4’üncü basamakta
YEREL HABERLER Eskişehir Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ...
İmam Korona virüse yakalanınca cami 2 gün ibadete kapalı kaldı Eskişehir Müftülüğü başka bir imam görevlendirdi, dezenfekte edilen Dekovi Camii ibadete yeniden açıldı
YEREL HABERLER İmam Korona virüse yakalanınca cami 2 gün ibadete ...
Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp araçla kaçan 4 şüpheli gözaltına alındı Araçta yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve polis frekansına kayıtlı telsiz ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp araçla kaçan 4 şüpheli ...
Duyarsız motosiklet sürücüleri kaldırımları işgal ediyor Kaldırımlar sanki onlara ait
YEREL HABERLER Duyarsız motosiklet sürücüleri kaldırımları işgal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X