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Eskişehir'de 7 gün 24 saat canlı Kur’an-ı Kerim okunmaya başlandı Vali Ayyıldız'ın talimatı ile 2 cami ve 2 Kur'an kursunda görevliler Kur'an-ı Kerim okuyor İl Müftü Vekili Çayır: “Eskişehir için her gün bir Hatim-ı Şerif yapılıyor”

İHA

Eskişehir'in ilk defa bazı cami ve Kur'an kurslarında 7 gün 24 saat canlı Kur'anı Kerim okuma uygulaması başlatıldı..

Eskişehir'de 7 gün 24 saat canlı Kur’an-ı Kerim okunmaya başlandı Vali Ayyıldız'ın talimatı ile 2 cami ve 2 Kur'an kursunda görevliler Kur'an-ı Kerim okuyor İl Müftü Vekili Çayır: “Eskişehir için her gün bir Hatim-ı Şerif yapılıyor”

Eskişehir’in ilk defa bazı cami ve Kur’an kurslarında 7 gün 24 saat canlı Kur’anı Kerim okuma uygulaması başlatıldı..
İzmir’den Eskişehir’e atanan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın talimatıyla seçilen cami ve Kur’an kursunda her gün bir Hatimı Şerif yapılırken, Türkiye’de çok az camide uygulanan bu faaliyetin yıllarca devam etmesi planlanıyor. Ülke genelinde çok az bulunan camilerde uygulanan canlı Kur’anı Kerim okunması Eskişehir için bir ilk oldu. İl Müftülüğünün önderliğinde yürütülen bu uygulama kapsamında, merkez Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde bulunan 2 cami ve 2 Kur’an kursunda gece gündüzün her dakikasında bu okumalara devam ediliyor. Okumalar, Eskişehir’in tarihi camisi Alâeddin Camii’nde 06.0013.00, Tepebaşı Camisi’nde 13.0019.00, Tepebaşı Çamlıca mahallesindeki Sahibül Vefa Kız Kur'an kursunda 19.0001.00 ve Gökmeyan’da bulunan Ziya Paşa Erkek Kur'an Kursunda ise 01.0006.00 saatleri arasında yapılıyor. Kur’anı Kerimi hafız olan imam hatipler ile hafızlık eğitimi alan öğrenciler ile öğretmenleri okuyor. Dinlemek için gelen vatandaşları da açık bu canlı Kur’anı Kerim okunması kapsamında tüm gruplar birlikte günde bir Hatimı Şerif gerçekleştiriyor.

“Eskişehir için her gün bir Hatimı Şerif yapılıyor”
Konu ile ilgili konuşan Eskişehir İl Müftü Vekili İbrahim Çayır, Eskişehir’de ilk olarak başlatılan bu uygulamadan çok mutlu olduğunu belirterek, uygulama hakkında bilgi verdi. Müftü Çayır, “İzmir'den Eskişehir’e atandıktan sonra muhterem valimizin direktifi ile bu program başladı. Her gün bir Hatimı Şerif oluyor” diye konuştu.

Vatandaşları açık
“Başlatılan canlı Kur’anı Kerim okuma uygulamasına kimler görev aldı?” sorusuna yanıt veren Müftü Çayır, dinlemek isteyen vatandaşlar camilere gelerek dinleyebileceği de belirti. Müftü İbrahim Çayır, “Okuyanlar cami görevlilerimizden oluşuyor. Hafız olanlar da var. Ekip, Kur’anı Kerim kıraati düzgün olanlardan oluşuyor. Kur'an kursuna da hafızlığa çalışan hem kız Kur’an kursunda hem erkek Kur'an kursunda hafızlığa çalışan öğrencilerimiz, öğrencilerimizi yetiştiren hoca hanım kardeşlerimiz, erkek Kur’an kursunda hafız hocalarımız tarafından tilavet olunuyor. Vatandaşları açık, herkes gelip dinleyebilir, Kur’anı Kerim'den açarak takip edebilir. Hafız olan kardeşlerimiz takip edebilir, bütün cemaate camilerimiz açık” şeklinde konuştu.
Canlı Kur’anı Kerim okumasının devam edilmesi hakkında da konuşan Müftü Çayır, “Şu tarihe kadar devam edecek diye bir husus yok, önü açık. İkinci bir talimat e kadar devam edecek. İnşallah, ila nihaye devam eder” dedi.

Görevliler heyecanlı
Eskişehir’de bir ilk olarak başlatılan uygulama kapsamında Kur’anı Kerimin okunduğu camilerin görevlileri de karardan çok memnun oldu. Tarihi Alâeddin Camii’nin müezzini olan Çetin Dinç, böyle hayırlı bir uygulamanın içinde yer aldığı için kendilerinin hem heyecanlı hem de şanslı olduğu belirtti. Müezzin Dinç, “Bizim camimizde sabah 6'dan öğlen 1'e kadar uygulama olarak 6 tane hoca arkadaş gelip bu saatlerde Kur'anı Kerim okuyorlar. Türkiye'de başka illerde böyle bir uygulama var mı? Bilemiyorum. Fakat Topkapı’da bildiğimiz kadarıyla Hırkai Şerif Camii’nde bu şekilde bir Hatimı Şerif uygulaması var. Bununla birlikte Eskişehir’imizde de böyle bir Hatimı Şerif başlangıcı gayet güzel oldu. Tabii ki biz de memnunuz bu caminin görevlisi olarak. Bu Hatimı Şerif programında görev almaktan gayet mutluyuz. Cenabı Hak ecrini daim eylesin. Bütün hocalarımızdan da Allah razı olsun. Geliyorlar, okuyorlar hepsine teşekkür ediyoruz. Bu konuda, Hatimı Şerif başlatan sayın valimize ayrıca teşekkür ediyoruz” diye kayıt etti.

“Böyle bir ibadet bizim için kaçınılmazdır”
Seçilen camilere gelerek Kur’anı Kerim okuyan hocalardan biri olan Osmangazi Mahallesi Yeraltı Camisi imamı hafız Aşır Gökçe, 42 yıldır yaptığı imamlık görevi sürecinde ilk kez gelen bu fırsatın kendileri için büyük önem taşıdığı ifade etti. Aşır Gökçe konuşmasına şöyle devam etti:
“Günde zannediyorum 5 arkadaş olmak üzere bir buçuk cüz, yani her arkadaş 30 sayfa Kur’anı Kerim okuyor. İnşallah Hatimi Şerifi sonuna kadar tamamlamaya gayret edeceğiz. Tabii ki Kur'anı Kerim okumak önemli bir ibadettir. Efendimiz aleyhisselam ‘Kur'anı Kerimi bol okuyunuz’ buyuruyor. ‘Her kim ki Kur'anı Kerim okursa onu kıyamet günü şefaat edecektir’ müjdesini vermektedir. Bu uygulama sayın valimizin Eskişehir'e gelmesi ile birlikte 1 Ağustos'tan itibaren başladı. Eskişehir din görevlileri olarak Hatimi Şerif okumamız için bizi görevlendirdi. İnşallah, ümit ediyoruz ki uzun süre bu okunmaya devam eder. Bu şehrimiz için önemli bir husustur. Arkadaşlar Kur'anı Kerim okuyarak Allah’u Teâla’yı bu manada zikrederek, dua ediyor. Onlar şehrimizin her türlü sıkıntılarından kurtulması, ülkemizin, milletimizin, devletimizin sıkıntılardan kurtulması için o Hatimı Şeriflerle önemli dua ediyorlar. Dolayısıyla bu uygulamadan biz görevliler olarak, şehrimiz olarak çok mutluyuz, elhamdülillah. Öyle bir ibadet bizim için kaçınılmazdır. Şahsen ben çok memnunum. Böyle bir görev verildiği için çok mutluyum. Biz severek Kur'anı Kerim okumaya, Hatimı Şerifı Şerif okumaya bu camiye geliyoruz. İnşallah, rabbim bu ibadetimizi, bu gayretlerimizi katında kabul ve makbul eyler. Bu işi organize eden sayın valimiz olmak üzere, sayın müftülerimiz ve diğer herkese teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir uygulama oldu.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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