Afrika’yı aratmayan sıcaklıkta vatandaşlar zorluk içinde Cuma namazı kıldı

Eskişehirli vatandaşlar, bugün şehirde kaydedilen yaklaşık 35 derece sıcaklığın altında zorluklar içinde Cuma namazını kıldılar.

Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar Eskişehir’de de yaşanıyor. Korona virüs nedeniyle hem sosyal mesafeyi koruması hem de sıcak havadan etkilenmemek için dışarıya pek çıkmayan Eskişehirli vatandaşlar, bugün yaklaşık 35 derecede oldukça zorluklar içinde Cuma ibadetini yerine getirdi. Covid19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak namazlarını kılan Müslümanlar, Afrika’yı aratmayan sıcaklıkta maskelerini de taktı. Caminin içinde yer alamayan vatandaşlar, bahçe, kaldırım gibi çevrede boşluk bulduğu her yere dolup taştı. Şanslı vatandaşlar sıcaklıktan korunması için cami çevresinde bulunan iş yerleri ve ağacın gölgesinde yerleşerek Yüce Allah’a ibadet ederken, çoğu ter dökerek namazlarını kıldılar.

Eskişehir Reşadiye Camii’ne gelen ve oturmak için gölge bulamayan vatandaşlar, uzun süredir serin yerde ayakta bekledi. Vatandaşlar daha sonra namaz başlayınca cemaatle birleşti. Sıcak havadan dolayı bazı vatandaşlar yanında küçük şemsiye bulundururken, çoğu vatandaşlar çevrede bulunan karton parçaları, poşet gibi şeylerle kendilerini sıcağın şiddetinden kurtarmaya çalıştı.

Öte yandan cami imamı, sıcaklığın altında namaz kılan vatandaşları Korona virüs nedeniyle her türlü tedbire uyarmadığı gerektiği yönünde vaaz verirken, namazdan sonra vatandaşlar ülke ve millet için hayırlı dualar etti.

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