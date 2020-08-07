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Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında Sözleşmesi sona eren Alperen Süper Lig yolunda

İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Alperen Kocabaş, Süper Lig ekiplerinin radarında bulunuyor.

Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında Sözleşmesi sona eren Alperen Süper Lig yolunda

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Alperen Kocabaş, Süper Lig ekiplerinin radarında bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüplere getirilen harcama limitleri ve gelecek sene yürürlüğe girecek olan yabancı sınırlaması ile Süper Lig ekipleri, gözünü Türk genç potansiyellere çevirdi. Türk futboluna kazandırdığı başarılı isimlerle transfer sezonlarının gözdesi olan Eskişehirspor’da da alınan kararlar ile gençlere talep yağmaya başladı. Son olarak Siyah Kırmızılı forma altında TFF 1. Lig’de bu sezon 38 maça çıkan başarılı kanat oyuncusu Alperen Kocabaş, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Sözleşmesi sezon bitimiyle sona eren genç futbolcu serbest konumda bulunurken yeni sezon öncesi transfer için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Her iki kanatta da forma giyen Alperen, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor formasıyla 38 maça çıkarken 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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