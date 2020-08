Doktorlara saldırı iddiası Rapor isteğine red cevabı alan akademisyenin doktorlara saldırdığı iddia edildi Doktor Ezgi Çalıkuşı; “Ben bu kaygıyı yaşayarak çalışmak istemiyorum” “Tehdit, küfür, hakaret gibi durumlar yaşadık” Doktor Aytekin Aykın; “Biz hekimler pandemi döneminde can siperhane çalışırken bu şeyleri görmek daha da üzdü”

Eskişehir’de kızına rapor almak isteyen akademisyenin, Aile Sağlığı Merkezi’nde rapor verilmeyince doktorlara saldırdığı iddia edildi. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İddialara göre, Eskişehir’de bulunan Kırmızıtoprak Aile Sağlık Merkezi’ne giden ve bir üniversitede doçent olarak görev yapan D.K., avukatlık stajı yapması sebebiyle kızına rapor almak istedi. Kızını tedavi eden Doktor Ezgi Çalıkuşu, raporun devlet hastanesinden alınması gerektiğini söylemesi üzerine tartışma yaşandı. Bunun üzerine yaşanan tartışmaya Doktor Aytekin Aykın’ın da katılması üzerine kavga çıktı.Yaşanan kavga, aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.



Doktorlar şikayetçi oldu

Olayın yaşandığı sırada orada bulunan hastalar ise Aytekin Aydın ile D.K.’yı ayırmaya çalıştı. Ailesi’nin de araya girmesi sonucu D.K. olay yerinden ayrıldı. Doktorlar Ezgi Çalıkuşu ve Aytekin Aykın, beyaz kod uygulaması ile polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri olayın yaşandığı merkeze gelip kamera görüntülerini alırken Çalıkuşu ve Aykın Odunpazarı Polis Merkezi’ne giderek D.K., eşi ve kızından şikayetçi oldu.



“Ben bu kaygıyı yaşayarak çalışmak istemiyorum”

Aile Hekimi Dr. Ezgi Çalıkuşu, rapor vermemesi sonucu kendisine hakarette bulunulduğunu ve araya Doktor Aykın’ın girmesiyle darptan son anda kurtulduğunu ifade etti. Doktor Çalıkuşu, “Kişinin kızı avukatlık staj başvurusu için geldi. Ben de hekimlik kanaatime dayanarak ileri merkeze sevk etmem gerektiğini söyledim. Buna rağmen almakta direttiler. Özellikle doçent doktor öğretim görevlisi olduğunu defalarca vurguladı. Tehdit, küfür, hakaret gibi durumlar yaşadık. Elini kaldırıp üzerime doğru yürüdü. Birlikte çalıştığımız hekim arkadaşım Aytekin Aykın araya girmeseydi muhtemelen beni darp etmişti. O araya girip engelledi, ama kendisi darba maruz kaldı. Aytekin beye tekme savurdu. Ailecek sadece kişi değil kızı ve eşi de hakaretler yağdırarak zorla uzaklaştırdık. O kadar korku içerisinde bıraktı ki bizi kapıyı kilitleyip kendimizi güvende hissetme ihtiyacı hissettik. Polisi aradık ve polis geldi. Şikayetçi oldum. O süreçte görevimizi yapmamızda engellenmiş oldu. Günümüz hastanede darp raporu alırken, emniyette ifade verirken geçmiş oldu. Hastalarımızda mağdur oldu. Görevimizi yapmamıza da engel oldukları için bunlardan dolayı da şikayetçi oldum. Ayrıyeten izinsiz kişisel verim olan görüntümü kaydettiği için kızından da şikayetçi oldum. O andan itibaren şu an telefonlarım durmuyor, yakınlarım arıyor. Çünkü can güvenliği kaygısı yaşıyorum. Kelle koltukta çalışmak, yürek gümbürtüsüyle çalışmak kadar kötü bir şey yok. Ben bu kaygıyı yaşayarak çalışmak istemiyorum. Böyle verimli olacağımız düşünmüyorum. Bu anlamda caydırıcı cezaların yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.



“Biz hekimler pandemi döneminde can siperhane çalışırken bu şeyleri görmek daha da üzdü”

Dr. Aytekin Aykın ise, pandemi sürecinde böyle bir olay yaşanmasının çok üzücü olduğunu ve bu tarz olayların bir an önce son bulması gerektiğini söyleyerek, “Maalesef ülkemizde çok sık yaşanan olaylardan biri de bizim başımıza geldi. Doktor hanıma saldırması, vurmaya kalkması, tehdit, hakaret hepsi var. Ben araya girdim mecburen. Engellemeye çalıştım, defalarca dışarı çıkmasını rica ettik. Bunu yapanın akademisyen olması, kızının avukat olması eğitimli insanlar olması insanı daha çok üzüyor. Biz hekimler pandemi döneminde can siperhane çalışırken bu şeyleri görmek daha da üzdü. Ben araya girince bu sefer bana saldırdı. Bende kendimi korumaya çalıştım, karşılık vermeye çalıştım. Çünkü bıraksak doktor hanımı yumrukluyordu. Talebi uygunsuz rapor almak. Buradaki kavgaların en büyük sebebi uygunsuz taleplerin yerine getirilmemesidir. Bunu bir akademisyenin bayana yapması olayın rehavetini kat ve kat artırıyor. En büyük ricamız artık bu olayların son bulması” diye konuştu.

