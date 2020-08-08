Tedavileri tamamlanan kaya kartalı ve kızıl şahin doğaya salındı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 3 ay önce yaralı bulunan kaya kartalı ve kızıl şahin, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde tedavi edildikten sonra, doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kaya kartalı ile kızıl şahin, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 3 ay önce tedaviye alındı. Veterinerlerin yaptığı incelemede, kaya kartalının elektrik çarpması, kızıl şahinin ise araç çarpması sonucu yaralandığı belirlendi.
Tedavi sürecinin ardından iyileşen kaya kartalı ve kızıl şahin Laçin mevkisinde doğaya salındı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2020-08-08 12:37:50
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